Bayonne : opération escargot des agriculteurs pour dénoncer "l'agribashing"

La FDSEA 64 et les Jeunes Agriculteurs ont organisé ce mardi matin une opération escargot pour dénoncer "l'agribashing" dont ils se disent victimes.

Bayonne, France

Une dizaine d'agriculteurs dix tracteurs ont répondu à l'appel de la FDSEA 64 et des Jeunes Agriculteurs à Bayonne. Ce mardi matin, ils ont organisé une opération escargot dans les rues de Bayonne. Partis des allées Boufflers, une moitié s'est rendu à Saint Léon, une autre à la mairie de Bayonne où un camion a déversé une centaine de pneus devant le parvis. Ensuite, ils sont partis en direction de la sous préfecture.

Ils dénoncent le manque de "considération de la part de la population ainsi que des médias" à leur encontre, la "surtransposition des normes européennes", et "les accords de libre-échange du CETA et du MERCOSUR". Ils espèrent davantage de reconnaissance et sont prêts à se mobiliser une nouvelle fois le 22 octobre s'ils n'étaient pas entendus.