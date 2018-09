Asasp-Arros, France

Ce n'est guère une surprise pour les anti-ours. François de Rugy est bien venu en Béarn, ce jeudi, pour confirmer la décision de son prédécesseur Nicolas Hulot de réintroduire deux ourses en Béarn cet automne. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a précisé que le lâché d'ourses "aura lieu d'ici début octobre". Les éleveurs ont boycotté la réunion prévue en préfecture, ils se sont rassemblés en vallée d'Aspe pour réaffirmer leur opposition.

Les opposants à la réintroduction d'ourses dans les Pyrénées se sont donnés rendez-vous chez Olivier Maurin, éleveur de brebis à Asasp-Arros et représentant d'un collectif de 400 éleveurs de Béarn et Soule contre l'ours. Présents au coté des éleveurs béarnais, des opposants venus d'Ariège, des élus et également le président de la FDSEA 64, Bernard Layre .

" On a amené 4 fusils, c'est symbolique mais maintenant ça suffit " - un éleveur béarnais

Ce rassemblement des opposants à l'ours était encadré par la gendarmerie. Pour accéder à la ferme d'Olivier Maurin, il fallait passer deux barrages de gendarmerie et montrer patte blanche. Les gendarmes ont systématiquement ouvert les coffres des voitures pour vérifier qu'il n'y avait pas d'arme. Pour autant, sur le lieu du rassemblement, 4 fusils ont été posés en évidence par les éleveurs. Un geste symbolique, pour montrer leur détermination à agir désormais contre l'ours. "On a amené 4 fusils, c'est symbolique mais maintenant ça suffit ", explique Jean-Pierre, un éleveur béarnais. Le chef de file des opposants, l'éleveur de brebis Olivier Maurin, prévient : " S’il faut des armes et des fusils pour que notre message résonne aux oreilles de François de Rugy, on les sortira."

Après l'annonce de sa décision à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à Pau, François de Rugy a pris la direction de la montagne. Le ministre de l'écologie va monter en estive, à bord d'un hélicoptère, à la rencontre d'éleveurs favorables à la réintroduction d'ourses en Béarn.