Gel : deux hectares touchés au domaine viticole de Bellegarde

"À quoi ça ressemble ? À la désolation", lâche Maxime Labasse, vigneron à Monein, devant une de ses parcelles ravagées. Deux des onze hectares du domaine viticole Bellegarde ont été touchés par la vague de gel de la semaine dernière. Mercredi dernier, Maxime et son père ont découvert trois parcelles avec du givre sur les sols.

Maxime Labasse estime ses pertes entre 60 à 70 % sur les parcelles touchées par le gel. © Radio France - Margaux Queffelec

Les bourgeons, qui conditionnent la qualité et la quantité de la récolte, sont grillés. Les feuilles sont flétries et les bois marrons. "Comme une vigne qui se meurt, explique Maxime Labasse, mon père n'a jamais connu d’épisodes comme celui-ci depuis qu'il s'est installé dans les années 1980 et mon grand-père n'en a connu qu'un, dans les années 1970". Les propriétaires du domaine ont pu compter sur les conseils d'autres vignerons, plus habitués à ces vagues de froid.

Entre 60 et 100% de pertes sur les parcelles touchées

Les propriétaires du domaine ont déjà été contactés par la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques pour établir un premier constat des dégâts. Les indemnités du fonds de calamité débloquées par le gouvernement sont "essentielles pour la pérennité de l'entreprise, concède Maxime Labasse, mais ce ne sera qu'une maigre consolation face aux dégâts qu'a causé ce gel".