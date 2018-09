Pau, France

L'État envoie la brigade loup pour sauver les brebis de la vallée d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis le printemps, les éleveurs affirment qu'un loup hybride a tué près de 200 brebis en Béarn. Des analyses effectuées par les services de l'État ont confirmé la présence de ce loup. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, en visite cette semaine à Pau, a autorisé l'intervention de la brigade loup. Gilbert Payet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, nous explique cette décision.

Brigade autorisée à tuer le loup

Lors de sa visite en Béarn, ce jeudi, le ministre a annoncé aux élus de montagnes présents qu'il allait mobiliser dans les 48h cette brigade loup de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Cette brigade est composée "d'une dizaine de personnes spécialisées, qui ont des compétences en la matière et beaucoup d'expérience", explique le préfet."Elle vient en appui des territoires en difficultés à cause du loup. Elle intervient seulement quand les autorisations de tir simple données aux bergers et aux chasseurs délégués ne suffisent pas. _Cette brigade est autorisée à effectuer ce qu'on appelle des tirs de prélèvement"_. C'est une opération destinée à tuer un loup.

"Jusqu'à présent, je n'ai donné qu'une seule autorisation de tir simple mais le ministre a tenu à mettre cette brigade en appui aux territoires. Dès la semaine prochaine, elle va donc préparer sa mission avec les maires des communes concernées et les bergers. Le prélèvement du loup ne se fait que parce qu'il y a des troupeaux à protéger", tempère Gilbert Payet.

Cette brigade, crée en 2015 par l'ancienne ministre de l'écologie Ségolène Royal, est attendue en Béarn la semaine prochaine. Elle va devoir d'abord identifier le secteur où le loup se trouve puis identifier également les troupeaux à protéger en collaboration avec les éleveurs. La brigade doit rester quinze jours en Béarn.

C'est une bonne nouvelle car les éleveurs étaient complètement désespérés - Jean-Paul Casaubon

Les maires de la vallée d'Ossau et les bergers qui ont peur pour leurs troupeaux réclamaient depuis plusieurs semaines l'intervention de cette brigade mobile d'intervention spécialisée de l'ONCFS. "Les éleveurs étaient complètement désespérés de cette situation, explique Jean-Paul Casaubon, le président de la communauté de commune Vallée d'Ossau. Beaucoup sont redescendus des estives plutôt que prévu, l'arrivée de cette brigade est une bonne nouvelle car ce sont les gens les plus compétents pour traiter ce problème du loup".