Vallée d'Ossau, Laruns, France

Le secret a été très bien gardé jusqu'à la dernier minute. Les gendarmes n'étaient pas au courant qu'une battue au loup était organisée ce dimanche en vallée d'Ossau, à Port de Castet. Des poursuites pourraient être engagées contre les participants à cette battue organisée illégalement.

Face à ce qu'ils appellent l'inaction de l'Etat, de la préfecture, et de l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les éleveurs ont voulu faire une démonstration de force. Ils sont convaincus que c'est bien des loups qui ont tué plus d'une centaine de brebis depuis le mois d'avril en vallée d'Ossau. Cette semaines des éleveurs ossalois ont encore découvert des brebis égorgées. L´ONCFS impute ces attaques à des « chiants errants ».

Ce dimanche, près d'une centaine de personnes ont pris part à la battue. Des éleveurs mais également des maires de la vallée d'Ossau. De nombreux éleveurs étaient munis de fusil. Il y a eu des tirs mais rien n'a été capturé. Les éleveurs ont effectué des prélèvements ADN sur les brebis égorgée pour prouver qu'il s'agit bien de loup. Les résultats sont attendus dans les prochains jours.