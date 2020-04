Béarn : une cagnotte pour sauver la récolte de muguet et l'offrir aux Ehpad

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a annoncé ce mardi que la vente à la sauvette du muguet serait interdite cette année. "On pourra trouver du muguet dans tous les magasins qui sont ouverts" pendant le confinement, a ajouté le ministre, citant en exemple "une boulangerie", mais c'est tout. Pas de clochettes blanches ailleurs donc, pour le 1er mai. Les fleuristes n'ouvriront pas non plus pour la Fête du Travail.

Alors pour éviter de jeter tous ses brins à la poubelle, le seul producteur en Béarn, la famille Lamothe installée à Abos, a décidé de lancer une cagnotte sur muguet-solidarite.com. Chacun peut y participer, à hauteur de 5 euros le don, et la récolte sera offerte aux résidents de plusieurs Ehpad dans les Pyrénées-Atlantiques et en Haute-Garonne, ainsi qu'au personnel soignant.

Un geste solidaire et économiquement indispensable, puisque l'exploitation compte sur cette vente pour l'année entière, explique Laure Lamothe. Copier

Pour participer, rendez-vous sur muguet-solidarite.com. La cagnotte est ouverte jusqu'au samedi 25 avril, et déjà plus de 18.800 € ont été récoltés !