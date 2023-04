Beaucoup d'offre, peu de demande : l'agriculture bio galère dans la Drôme

La semaine dernière, Arnaud Rousseau, le nouveau président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) réclamait une aide d'urgence à la filière bio : "entre 50 millions et 100 millions d'euros", parlant d'une période de "difficulté majeure". Dans la Drôme, premier département en agriculture bio de France, certains producteurs ressentent fortement les effets de la crise du secteur.

Premier exemple, chez un des plus gros producteurs de fruits bio du département : Fauriel Fruits, 110 hectares de bio à Loriol-sur-Drôme. Cette saison, il a vendu ses fruits à pépins (pommes et poires) 30 centimes de moins le kilo, en moyenne. "Avant, les signes de qualité étaient mises en avant par le distributeur, ça pouvait être bio, mais aussi Label Rouge", se souvient Marc Fauriel, un des quatre associés. "Aujourd'hui, pour le consommateur, un label ça signifie que c'est cher, donc ce n'est plus en tête de gondole". La production de pommes bio étant énorme en France, les Fauriel ont davantage envoyé à la transformation (compotes...) leurs pommes que l'an passé. Ils ont mis les investissements sur pause, pour éviter des pertes trop importantes.

En 2022, en France, dans les magasins généralistes, les ventes de bio ont baissé de 6%, alors même que les charges des agriculteurs ont fortement augmenté. La conséquence, c'est que certains producteurs font marche arrière. À Oriol-en-Royans, Sébastien Ageron, producteur laitier, a décidé de revenir à une agriculture conventionnelle. "On était passé en bio trois ans avant, c'était intéressant financièrement, et puis la méthode me plaisait", raconte celui qui possède 80 vaches laitières. "Mais l'an passé, nos coûts de production ont explosé, les prix du lait bio sont restés les mêmes, les prix du conventionnel sont monté : on vendait quasiment au même tarif, sauf que nos achats nous revenaient deux fois plus cher. Au 1er janvier, on a décidé d'arrêter et de revenir au conventionnel".

Selon lui, plusieurs laitiers drômois ont déjà ou s'apprêtent à revenir à l'agriculture conventionnelle. En Ardèche aussi, selon des membres des syndicats agricoles (Confédération Paysanne et FDSEA), certains producteurs laitiers du plateau ont fait marche arrière. Entre 2020 et 2022, en France, 4.000 fermes bio ont disparu ou sont retournées à l'agriculture conventionnelle.