Beaufou : près de 13 000 dindes abattues dans un élevage touché par la grippe aviaire

Un foyer de grippe aviaire a été détecté à Beaufou (Vendée). C'est le premier cas de cette vague hivernale dans le département. 12 800 dindes ont été abattues dimanche. Des périmètres de protection et de surveillance sont mis en place respectivement dans des rayons de 3 et 10 km.

C'est le premier foyer détecté en Vendée de cette nouvelle vague épidémique de grippe aviaire qui touche notre pays depuis l'entrée dans l'hiver 2021-2022. Un élevage de Beaufou (Vendée) a été infecté par le virus Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1, confirme la préfecture de Vendée ce mardi matin.

Suite à une suspicion, des prélèvements ont été effectués samedi 1er janvier, qui ont confirmé la contamination d'un lot de 12 800 dindes. Toutes les volailles présentes dans le bâtiment concerné ont été abattues le dimanche 2 janvier. "Le dépeuplement des autres volailles encore présentes sur le site est en cours", précise par ailleurs la préfecture de Vendée qui ajoute que "vraisemblablement, l’origine de l’introduction du virus s’est faite via l’avifaune sauvage."

Comme le veut le protocole en pareille circonstance, des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) sont donc mises en place dans un rayon de 3 et 10 km ayant pour objet d’interdire les mouvements d’oiseaux en sortie et entrée de zones.

Les communes concernées dans le rayon des 3 kms sont : Beaufou, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-Boulogne, Saint-Etienne-du-Bois.

Les communes concernées par la zone des 10 kms, outre les 4 communes citées précédemment, sont : Aizenay, La Chapelle-Palluau, Bellevigny, Saint Denis la Chevasse, La Genétouze, Grand’Landes, Palluau, Rocheservière, Montreverd, Saint-Paul-Mont-Penit et Legé (en Loire-Atlantique). Les premières visites et analyses faites par les vétérinaires dans ces zones n’ont pas détecté d’autres foyers de contamination.

Par ailleurs l'éleveur "sera indemnisé des pertes directes liées à l’abattage des volailles et des frais liés à la désinfection des locaux avant la remise en place de nouveaux oiseaux", selon la préfecture.