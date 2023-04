Beaumont-lès-Valence : deux attaques de loup, sept jeunes brebis tuées

Xavier est agriculteur à Beaumont-lès-Valence (Drôme) et veut alerter sur la présence du loup si près des maisons, dans la plaine de Valence. Il a fait venir jeudi un troupeau de cinquante jeunes brebis pour qu'elles broutent et nettoient sa parcelle. Une parcelle clôturée par du grillage et trois chiens surveillaient les bêtes. Néanmoins, dans la nuit de vendredi à samedi, cinq agnelles ont été tuées par le loup, qui est revenu dans la nuit de dimanche à lundi et a fait deux nouvelles victimes.

Xavier est persuadé que c'est une meute de loups qui a attaqué et s'inquiète : "je trouve que cela devient un peu dangereux. On est près de Valence, on est à un kilomètre et demi de la LACRA. Je veux alerter pour pas n'avoir rien fait, rien dit, si un jour ça devient plus grave, si un jour le loup s'en prend à un être humain."

Les spécialistes de l'Office Français de la Biodiversité n'ont aucune preuve de la présence d'une meute dans la plaine de Valence. Les attaques recensées jusque-là dans le secteur correspondaient plus à des attaques de loups isolés. Sans compter les attaques de ce week-end, huit brebis ont déjà été tuées par le loup à Beaumont-lès-Valence depuis janvier 2023. Il a aussi frappé dans les communes voisines de Malissard et Montvendre.