Beaune entame la construction de sa "Cité des Vins et Climats de Bourgogne"

Une tour de 24 mètres de haut pour rendre hommage au vignoble de Bourgogne. Ce nouveau bâtiment construit à Beaune va faire la promotion du territoire et permettra de comprendre et de goûter le travail des vignerons de la région.

On ne pourra pas la louper dans le paysage, et on la verra depuis l'autoroute A6. La cité des Vins et des Climats de Bourgogne va s’élever non loin de la sortie sud du péage de Beaune. La première pierre a été posée symboliquement ce vendredi 12 mars, et le chantier va durer près de deux ans.

Ce bâtiment accueillera les locaux du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). Ce sera surtout une vitrine pour le savoir-faire des viticulteurs bourguignons avec expositions et restaurant panoramique. Cette cité va se distinguer à Beaune par une tour haute de 24 mètres en forme de spirale.

"Le socle de ce bâtiment reconstitue un climat de Bourgogne (une parcelle NDLR) avec 350 pieds de vigne" explique Emmanuelle Andréani l'architecte de cette cité. "La tour en spirale s’élève au dessus, et c'est l’allégorie d'une vrille de vigne. Cette vrille c'est en fait une rampe de plus de 250 mètres de long qui permettra aux visiteurs du monde entier de découvrir un panorama sur le pays Beaunois et au delà."

La "Cité des Vins et des Climats" de Beaune est construite par le groupe Rougeot, basé à Meursault. Elle abritera sur 19 hectares un espace public, avec un centre d'interprétation et une vigne, ainsi qu'un espace commercial où un hôtel doit voir le jour sous l'impulsion de l'acteur Christophe Lambert.

Ouverture en novembre 2022

Le projet, né d'une idée du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), se répartit sur trois sites: Beaune, point central, mais aussi Chablis (Yonne) et Mâcon (Saône-et-Loire). Le site chablisien devrait être le premier à ouvrir, "probablement le 1er juillet", suivi de la cité mâconnaise ("cet été") et enfin de celle de Beaune, qui devrait être inaugurée d'ici à la célèbre vente des vins des Hospices de Beaune de 2022, qui a normalement lieu le troisième dimanche de novembre.

Le chantier en cours - DR

Dijon développe parallèlement sa propre Cité internationale de la gastronomie et du vin, déjà en construction et qui devrait être inaugurée fin 2021. Tandis que Dijon valorisera, outre le vin de Bourgogne, le repas gastronomique "à la française", classé au Patrimoine mondial de l'Unesco en 2010, les sites de Beaune, Chablis et Mâcon seront eux consacrés à l'histoire, au patrimoine et à la culture des 1.247 "climats" de Bourgogne.

Les trois cités devrait attirer 180.000 visiteurs par an. 120.000 à Beaune, 35.000 à Mâcon et 25.000 à Chablis. Le budget de construction des trois sites s'élève à 16,6 millions d'euros, financé à 65% par de l'argent public.

