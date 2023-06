Beaune : la maison Joseph Drouhin rachète des domaines à Saint-Romain et Saint-Véran

C'est l'un des grands noms de la viticulture en Bourgogne depuis cinq générations, la Maison Joseph Drouhin , fondée en 1880, est un domaine qui comprend 100 hectares de vignes parmi les plus grandes appellations, entièrement conduites selon les pratiques de la viticulture biologique et biodynamique. Elle réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et commercialise ses vins dans plus de 100 pays. La France reste son premier marché principalement dans la restauration et magasins spécialisés.

Acquisition de deux nouvelles propriétés en Bourgogne

La Maison Joseph Drouhin consolide aujourd'hui son domaine viticole en Bourgogne avec l'acquisition de deux nouvelles propriétés à Saint-Romain et Saint-Véran. En Saône-et-Loire, Joseph Drouhin achète 7,5 hectares de vignes en AOP Saint-Véran, dont une parcelle candidate au classement en 1er cru. Le domaine comporte également plusieurs parcelles de Beaujolais et une plantée du cépage Chasselas.

L'autre acquisition, c'est celle du domaine Rapet à Saint-Romain avec 8,6 hectares en appellation Saint-Romain blanc et rouge, complétés par un hectare en Auxey-Duresses blanc et rouge et plus d’un hectare de Meursault et Pommard.