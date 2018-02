Des habitants de Beausemblant, Albon et Andancette (Drôme) organisent une opération escargot à 14 heures, au départ de Beausemblant. Les manifestants veulent mettre la pression sur trois agriculteurs pour qu'ils changent l'emplacement de leur future unité de méthanisation .

Beausemblant, France

Le bras de fer continue entre trois agriculteurs et des habitants d'Albon, de Beausemblant et d'Andancette dans le Nord Drôme. Après une première manifestation mi-décembre, une nouvelle opération escargot est organisée cet après-midi, à 14 heures.

Nous ne contestons pas l'unité de méthanisation mais c'est son emplacement - Michel Delporte, vice-président de l'ASSOVIRU

Le conflit a démarré au mois de novembre, lorsque les habitants de ces communes, ont eu connaissance du projet d'unité de méthanisation. On y fabriquera du gaz à partir de déchets végétaux et de déjections animales. Dès lors, les opposants ont fondé une association, l'ASSOVIRU (Association pour la Défense de la qualité de vie en milieu rural). Pour son vice-président, Michel Delporte ce n'est pas l'unité elle-même qui est remise en cause mais son emplacement.

Les habitants craignent des nuisances

Les opposants au projet craignent des nuisances olfactives à cause du stockage des déchets végétaux ou des excréments d'animaux. Ils redoutent le bruit engendré tout simplement par le fonctionnement de l'usine. Mais aussi par le trafic de véhicules aux abords de l'unité. Ensuite, ils appréhendent une pollution des eaux. Enfin, ils ne veulent pas voir cette unité de méthanisation. "Ca va être une cuve de trois mètres de hautes avec une cheminée de six mètres".

Des répercussions économiques

Selon Michel Delporte, les maisons risquent de perdre de leur valeur. Ils s'inquiètent aussi pour le golf et le camping de Senaud, qui pourraient voir leur clientèle diminuer.

Ces craintes ne sont pas fondées pour Laurent Guironnet, l'un des trois agriculteurs qui portent le projet : " si des nuisances olfactives, des nuisances sonores étaient avérées ... Je pense qu'il y aurait des manifestations contre les installations en exploitation toutes les semaines, puisqu'il y en 400 en France".

Trois autres emplacements ont été proposés

Eric Spitz, le Préfet de la Drôme a demandé à la communauté de commune Porte DrômArdèche de lui soumettre d'autres propositions de sites. Elle en a proposé trois. Les manifestants veulent désormais mettre la pression sur les trois agriculteurs pour choisir l'un d'entre eux.

Impossible, pour Laurent Guironnet : "Malheureusement aucun de ces trois sites n'est valable. Pour l'un, le propriétaire ne vend pas vendre. L'autre est en zone inondable et donc pas définition inacceptable. Et le troisième, est sur une zone de remblais de l'A7. Il y a des millions de tonnes d'argile qui ont été entreposé sur ce site ce qui rend le terrassement impossible. "

C'est le Préfet de la Drôme qui tranchera. Il pourrait prendre une décision dans les prochaines semaines.