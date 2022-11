Zoo de Pessac : la naissance "surprise" du bébé jaguar, une "bonne chose pour la conservation" de l'espèce

Tout le monde se presse contre la vitre pour tenter de l'apercevoir. Depuis la mi-octobre, le bébé jaguar né le 28 août dernier au zoo de Pessac peut se montrer aux visiteurs avec sa mère, Catalina.

ⓘ Publicité

"Tu vois, ça bouge à l'intérieur", indique Anne à sa fille, Victoire. Mais pour cette fois, elle devra se contenter de la photo de l'animal, affichée à côté de la vitre de l'enclos. "Il est trop mignon, il ouvre grand la bouche", se réjouit la petite fille de 8 ans. Une autre mère de famille, elle aussi prénommée Anne, est persuadée : "On le verra, quand il aura envie de sortir. Et on comprend très bien qu'il soit protégé".

La photo du bébé jaguar, affichée à côté de la vitre qui donne sur son enclos au zoo de Pessac © Radio France - Margot Turgy

Parce que si le bébé jaguar "vivra toute sa vie en captivité" et "doit être montré au public parce qu'il y sera confronté, il doit pouvoir choisir", explique la responsable animalière du zoo de Pessac , Anaïs Nowakowski. "Il peut donc soit rester dehors, soit rentrer dans son enclos où il y a une caisse de mise bas, et où même nous on ne le voit pas".

Une naissance surprise

La naissance a d'ailleurs été une surprise pour l'équipe du zoo. "On n'a pas du tout vu grossir" la mère Catalina, raconte la vétérinaire. "On faisait attention, parce qu'on avait vu plusieurs accouplements" avec le père, Mato, "et donc on avait calculé une date de mise bas théorique". C'est seulement le 27 août, soit la veille de l'arrivée du bébé, "qu'elle nous a montré des signes : elle n'a pas mangé, alors qu'elle n'a jamais sauté un repas, et elle s'est montrée assez agressive envers nous." Catalina a donc mis bas "dans la nuit" du 27 au 28 août.

Trois enfants observent le père du bébé jaguar, Mato, au zoo de Pessac © Radio France - Margot Turgy

"C'était tout un mélange d'émotion, parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs années", ajoute Anaïs Nowakowski. Le zoo de Pessac fait en effet partie d'un programme européen pour les espèces menacées, et bénéficie donc d'une "recommandation de reproduction" pour son couple de jaguars. L'espèce est en effet classée "vulnérable" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Quant au prénom du bébé jaguar, il sera dévoilé à ses trois mois, le 28 novembre prochain.