Le groupe Bel reconduit un accord pour mieux rémunérer ses producteurs

350 euros pour 1 000 litres de lait, c'est le prix juste du lait selon Bel. En 2020, c'était 11% de plus que la moyenne. Pour la reconduction de l'accord entre le groupe et les producteurs de l'association des producteurs Bel de l'Ouest (APBO), l'industriel est venu rencontrer un couple d'éleveurs installé depuis cinq ans à Degré près du Mans : "cet accord nous permet de rentrer dans nos frais et de travailler sereinement" assure Samuel, producteur laitier.

Le prix du lait est garanti pendant un an au prix de base de 350€, mais peut varier entre 335 et 360€ en fonction du marché : "cette visibilité sur un an c'est déjà bien, mais si on pouvait avoir une vision sur plus d'années, ça pourrait nous sécuriser un peu plus, il faut savoir que quand on investit, c'est pour cinq, sept ans voire plus".

Les éleveurs sont encouragés à laisser pâturer leurs vaches et les nourrir sans OGM. A la clé, une vingtaine d'euros supplémentaires. Une démarche qui séduit les éleveurs selon Gilles Pouce, il préside l'APBO : " La totalité des exploitants qui livrent à Bel sur la zone Ouest, à raison de 800 exploitations, elles sont toutes concernées par la démarche sans OGM et uniquement 2% ne sont pas concernées par la pâturage de leurs vaches".

Troisième maillon de la chaîne, les distributeurs. Bel souhaite les convaincre d'adhérer à cet accord. Intermarché le soutient déjà.