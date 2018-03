Normandie, France

Le salon de l'agriculture, c'est un peu les JO des producteurs. Et ils sont nombreux à rentrer de Paris cette semaine avec une médaille. Celle du concours général agricole dans lequel la Normandie présentait cette année 432 produits. Résultat : 31 médailles d'or, 38 d'argent et 26 de bronze. Dans tous les domaines. Les produits laitiers bien sûr , les calvados (ce n'est pas vraiment une surprise...) mais aussi les huitres : cinq médailles d'or dont quatre pour le seul département de la Manche. Plus surprenant peut-être : la bière, la "Trotteuse" d'Argentan a décroché le bronze grâce sa blonde.

Une pluie de médailles pour le département du Calvados

C'est le département du Calvados qui a engrangé au salon le plus grand nombre de "breloques" . 32 dont 10 en or ! Avec un phénomène : la coopérative Isigny-Sainte-Mère qui place sa crème fraiche sur la plus haute marche du podium. Elle décroche l'argent pour son fromage lissé et le bronze pour son camembert. Il faut dire qu' Isigny-Sainte- Mère, c'est un peu le "Martin Fourcade es produits laitiers" : 300 médailles engrangées depuis 25 ans au salon de l'agriculture. C'est l'entreprise la plus titrée dans sa catégorie . Et il y a fort à parier que les 650 producteurs qui lui fournissent toute l'année le lait dont elle a besoin doivent être aujourd'hui "vachement" contents !

Bravo à nos médaillés #ConcoursAgricole ! 5 médailles pour notre territoire d'#IsignyOmaha ! 👏👏

2 (or et bronze) pour Isigny-Sainte Mère pour sa crème AOP et son camembert

2 (or et bronze) pour nos ostréiculteurs de Grandcamp

1 (or) pour un cidre demi-sec à Castilly#SIA2018pic.twitter.com/jJvGOJewyd — Isigny Omaha Tourism (@IOITourisme) March 2, 2018

95 médailles normandes au concours général agricoles 2018 :

Calvados : 32 médailles; Manche : 24 ; Eure : 17; Orne : 13; Seine-Maritime : 9