La forêt limousine commence à souffrir du changement climatique, selon Benoît Rachez, Directeur d'Unisylva

Dans le cadre de l'opération "France Bleu s'engage pour la forêt", Benoît Rachez, le Directeur Adjoint d'Unisylva, principale coopérative de propriétaires forestiers du Limousin, était l'invité de France Bleu ce mercredi matin. Si la "forêt limousine ne se porte pas trop mal" a-t-il jugé, il s'est cependant inquiété du changement climatique dont elle souffre "depuis peu de temps. Nous avons connu trois années de sécheresses successives, 2018, 2019, 2020, qui ont fait souffrir nos forêts" a constaté le responsable de la coopérative.

"Pas au point de faire périr les arbres de façon massive" a-t-il tempéré, "mais au point de faire apparaître certains _signes de faiblesses dans certaines essences_, comme les chataîgniers, ou parfois des résineux quand ils sont à basse altitude, et des hêtres aussi ponctuellement".

Une forêt plus jeune est en meilleure santé résiste mieux au stress

Ces changements semblent inciter les propriétaires et les professionnels de la forêt à réfléchir pour qu'elle s'adapte aux changements climatiques. Ce peut être un changement d'essence, "de façon marginale" vu le temps de renouvellement de la forêt, mais surtout un rajeunissement, "car une forêt plus jeune est en meilleure santé résiste mieux au stress que sont les sécheresses et les chaleurs. Sur les autres peuplements, on peut faire des choses en les entretenant et en les éclaircissant au profit des arbres les mieux installés et les essences les mieux adaptées qui auront du coup un meilleur accès à la ressource en eau" car il y aura "moins de concurrence".

A réécouter - L'interview de Benoît Rachez, Directeur Adjoint d'Unisylva

Interrogé enfin sur la crainte de certaines associations de voir la forêt limousine se transformer en "monoculture", avec de plus en plus de pins et de résineux, Benoît Rachez a indiqué que "72% de la forêt limousine est constituée de feuillus. La proportion résineux-feuillus reste stable". Et puis, "plus la forêt est diverse en matière d'essences et de sylviculture, plus ce sera favorable à la biodiversité" a-t-il conclu.