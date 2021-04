Bernard Angelras de nouveau président des Costières de Nîmes

Il avait déjà été président du Syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes (de 2003 à 2018), avant de laisser sa place il y a trois ans.. il rempile ! A 60 ans, Bernard Angleras a été réélu. Il succède à Bruno Manzone. Le Syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes est l’organisme chargé de la défense et de la promotion de l’AOC Costières de Nîmes. L'AOC Costières de Nîmes est reconnue en appellation d’origine contrôlée depuis 1986.

« Dans le contexte actuel, il est important de rassembler et de fédérer, indique-t-il. Surtout que l’AOC Costières de Nîmes est une appellation qui peut viser l’excellence avec de nombreux atouts sur lesquels s’appuyer : un vignoble restructuré, une dynamique agro-environnementale bien engagée, des moyens développés pour lutter contre le stress hydrique mais aussi une production diversifiée, avec des vins dans les trois couleurs qui peuvent revendiquer leur appartenance à la grande famille des vins de la Vallée du Rhône, et une stratégie de commercialisation équilibrée entre trois échelons, le local, le national et l’international. »

L’AOC Costières de Nîmes constitue la pointe méridionale des Vins de la Vallée du Rhône : son vignoble court entre Nîmes et Camargue sur 3 000 hectares de vignes, dont plus de 25 % en bio. 70 caves particulières, 9 caves coopératives et 1 négociant-vinificateur commercialisent environ 20 millions de bouteilles par an en rosé (48 %), rouge (43 %) et blanc (9 %), dont un tiers qui sont destinées à l’export.