Berry : un Farm dating pour encourager la transmission d'exploitations agricoles

Le principe est simple : mettre autour de la table un exploitant agricole qui part en retraite et un jeune qui cherche à s'installer et les laisser échanger durant 7 minutes. "L'idée, c'est de leur permettre de se rencontrer, de discuter des projets... explique Maxime Pion, de la chambre d'agriculture de l'Indre. Chaque année, nous avons une cinquantaine d'exploitants qui partent en retraite dans l'Indre et une trentaine dans le Cher. En face, il y a près de 170 candidats. Mais les projets ne correspondent pas toujours à la réalité des exploitations disponibles".

Ainsi, de plus en plus de jeunes souhaitent s'établir autour de la polyculture, du maraîchage ou encore faire des élevages équins, canins ou félins. Et chaque année, une cinquantaine d'exploitations disparaissent ainsi dans l'Indre, faute de projet de reprise.

Le Berry, terre d'atout !

L'Indre et le Cher ont de beaux arguments pour séduire les candidats à l'installation : "Le foncier y est moins cher, et la concurrence moins rude. Et puis, ce sont les plus beaux paysages ! Soyons chauvins!" sourit Maxime Pion. C'est ainsi que même si la très grande majorité des jeunes volontaires pour s'installer dans l'Indre par exemple sont originaires du département (110 sur 170 en 2019), un tiers d'entre eux arrive d'autres départements et parfois même d'autres régions.

Le Farm Daiting aura lieu en marge du National Limousin, le 5 septembre à Lignières/ La Celle Condé, de 14h à 16h30.