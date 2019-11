Besançon: les Montbéliardes et les chevaux comtois vont faire leur show au "Vache de Salon"

Besançon, France

30 000 visiteurs sont attendus du 14 au 17 novembre à Micropolis à Besançon pour le "Vache de Salon", un événement construit autour du concours bovin national montbéliard. C'est "le" concours de la race montbéliarde, il a lieu tous les trois ans dans des régions laitières différentes, et la dernière fois qu'il s'est déroulé dans le Doubs, berceau de la race, c'était il y a 30 ans, en 1989.

Plus de 250 vaches montbéliardes et une vingtaine de génisses venant de 21 départements français et de Suisse participeront au concours le vendredi 15 novembre. Les concurrentes seront jugées dans les différentes catégories et les lauréates respectives s'affronteront ensuite pour les titres ultimes de "Grande Championne" et "Super Mamelle".

Pour cette nouvelle édition, la Montbéliarde partagera les 8500 m2 du salon avec le cheval comtois qui fête cette année les 100 ans de l'ANCTC, l'Association Nationale du Cheval de Trait Comtois. 50 étalons et pouliches seront présents et 30 d'entre eux participeront au concours qualificatif pour le Salon de l'Agriculture 2020 à Paris.

Le jeudi 14 novembre sera une journée pédagogique, 500 élèves de classes de sixième de Besançon et de l'agglomération sont invités à découvrir l'élevage et l'agriculture à travers des ateliers, avant d'assister à un spectacle équestre et de déguster des produits régionaux. Le lendemain matin ce sera au tour d'une centaine d'élèves de lycées agricoles du secteur de participer à un forum des métiers agricoles et para-agricoles.

Lilian Renaud en concert le vendredi soir

De nombreuses animations sont prévues, à commencer tout au long du salon par les spectacles équestres des "Comtois en Folie" et de "Bel Horizon". Lilian Renaud sera la tête d'affiche musicale avec un concert le vendredi soir, samedi soir ce sera le groupe de rock celtique Sang d'Ancre qui se produira sur scène. Les Clowns de la Chiffogne feront des interventions dans les allées du vendredi au dimanche, tout comme la fanfare "Hérisson Click" de Chalezeule.

Le "Vache de Salon" sera couplé au traditionnel salon Talents et Saveurs organisé tous les ans à l'automne par Micropolis, qui met en valeur les produits et le savoir-faire francs-comtois. Le billet d'entrée (plein tarif: 6€, 4€ pour les 7 à 15 ans, gratuit pour les moins de 7 ans) permet d'accéder aux deux salons.