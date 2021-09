Betteraves : la campagne sucrière est bien meilleure que l'an dernier dans le Pithiverais

La campagne sucrière de cette année a bien failli être catastrophique. Au mois d'avril, le gel tardif et persistant a détruit 70% des plans de betteraves de la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, dans le Loiret. "Sur les 14.000 hectares qui alimentent cette usine, on a perdu environ 10.000 hectares", raconte Frédéric Laborey, directeur de l'établissement. La coopérative Cristal Union, propriétaire de la sucrerie, a donc donné gratuitement de nouvelles graines aux betteraviers, pour tout ressemer un mois après les premiers semis.

La pousse a donc commencé plus tard et le lancement de la campagne s'est fait, ce mercredi, avec uniquement une petite semaine de retard par rapport aux années précédentes. "Cette semaine nous a été bénéfique, parce qu'il y a eu du beau temps, et ça a amélioré la qualité de nos betteraves", poursuit le directeur.

11.000 tonnes de betteraves par jour

"On est à 13,5 tonnes de sucre par hectare, pour comparer, l'an dernier on était à 6,9 tonnes à l'hectare". Côté qualité et teneur en sucre, donc, l'année s'annonce aussi supérieure. Au total, les camion qui vont et viennent en continu dans l'usine depuis mercredi déposent 11.000 tonnes de betteraves chaque jour. Une production de masse qui "correspond à la moyenne des cinq dernières années, entre 2015 et 2019", ajoute Frédéric Laborey.

Un rendement bien meilleur après une année "catastrophique" à cause de la jaunisse, qui avait ravagé les plans de betteraves. Cette année, la jaunisse a pu être largement contrôlée, limitant ainsi les pertes. "Ça fait du bien au moral et c'est rémunérateur pour nos planteurs", s'enthousiasme le directeur de la sucrerie qui fait appel à près de 1.000 betteraviers. "Ça nous permet de mieux payer la betterave auprès de nos planteurs : l'an dernier on la payait 25,5 euros la tonne, cette année on vise les 27 euros."

La campagne de cette année sera donc meilleure, mais aussi plus longue que l'an passé : en 2020 elle avait duré 62 jours, cette année elle devrait s'étaler sur une centaine de jours. Le sucre, sorti de l'usine, est ensuite expédié dans toute la France et même vers l'Espagne.