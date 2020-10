Bien-être animal : une charte pour l'élevage des volailles dans l'entreprise René Meyer à Wingersheim

Jeudi, les députés vont débattre d'une loi sur le bien-être animal. Dans le Bas-Rhin, l'entreprise René Meyer à Wingersheim produit des volailles. Elle s'efforce depuis quelques années de le faire de manière plus respectueuse du bien-être animal, et a été récompensée par l'ONG CIWF.

L'Assemblée nationale examine jeudi une proposition de loi sur le bien être animal. Les députés vont débattre autour de ce texte visant à interdire certaines pratiques. C'est le cas de l'élevage de visons, ou encore l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants par exemple. Certains réclament aussi l'interdiction de l'élevage en cage d'ici 2040. Pour les éleveurs aussi, le bien-être animal est un enjeu. La société des volailles René Meyer basée à Wingersheim s'efforce de mettre des bonnes pratiques en place.

De la lumière naturelle, de la paille et des perchoirs dans les poulaillers

"C'est un travail de fond qui a été effectué avec les éleveurs, donc nous avons respecté certains critères : la lumière naturelle, de la paille et des perchoirs dans les poulaillers, et un accès à l'extérieur", explique Pierre Meyer, le gérant de la société, qui travaille avec une cinquantaine d'éleveurs.

"Je crois qu'aujourd'hui le consommateur cherche des conditions d'élevage qui soient plus respectueuses. On essaye de trouver un compromis entre le bien-être animal et le bien-être économique pour que tout le monde puisse accéder à une qualité de viande respectueuse de l'environnement et du bien-être", poursuit-il. Selon un sondage réalisé pour l'ONG WWF, six Français sur dix sont prêts à manger moins de viande pour acheter des produits de meilleur qualité.