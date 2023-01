Bientôt des citronniers, des orangers ou des yuzus dans les jardins en Normandie

"Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais" dit la chanson, mais, en Normandie, c'est pour bientôt. Jean-Loup Charpentier, pépiniériste installé dans le sud de l'Eure à Neaufles-Auvergny, a créé Nordic Rustic en mars 2022 et entend développer une large gamme d'"agrumes rustiques et de fruitiers originaux qu'on peut avoir dans un jardin au nord de la Loire". Car, oui, citronnier, mandarinier, oranger ou autre yuzu peuvent pousser en Normandie.

Des mandarines de variété satsuma miyagawa produites par Nordic Rustic - Nordic Rustic

"Quand on dit aux gens qu'on peut avoir des agrumes dans leur jardin, ça les fait fantasmer" assure Jean-Loup Charpentier et de détailler des variétés qui peuvent s'adapter au climat normand, comme le mandarinier satsuma, le yuzu "qui fait des choses excellents en cuisine et en pâtisserie", ou alors des fruits exotiques comme l'asiminier, "une espèce de grosse mangue qu'on va pouvoir cultiver en climat nordique, avec des fruits jusqu'à quatre cents grammes", le goyavier du Brésil ou le kaki.

L'asiminier qui produit des mangues "très bonnes à manger" © Radio France - Laurent Philippot

Des orangers, comme la variété cara cara, peuvent s'adapter à la Normandie, "c'est un oranger brésilien qui a développé une résistance au froid paradoxalement" explique le pépiniériste. Le long de la façade de sa maison, un peu à l'abri du vent, Jean-Loup Charpentier a planté un mandarinier, "le meilleur ratio comestibilité / rusticité", et a cueilli deux kilos de mandarine lors de la dernière récolte sur l'arbre, encore jeune. Un délice selon le pépiniériste car "même une mandarine cueillie en Normandie, c'est bien meilleur qu'une mandarine qui vient du Maroc, qui a été cueillie trop tôt, parce que la logique commerciale veut qu'on récolte les fruits avant maturité pour pas qu'ils s'abîment pendant leur transport et quand ils arrivent, ils commencent seulement à développer leurs arômes".

Pour les citrons, c'est un peu plus compliqué, ils sont un peu plus frileux, à moins de les planter dans des serres enterrées, en walipini ou à la russe, "des serres enterrées peu gélives qui permettront de cultiver les variétés qu'on n'arrive pas à cultiver en extérieur sans protection". Après le citron de Menton, bientôt le citron de Neaufles ? Autre option pour le climat normand, choisir des substituts de citron, comme le limequat, le kabosu ou le sudachi , des variétés japonaises encore peu connues en Europe.

Jusqu'à moins dix degrés

Jean-Loup Charpentier en est convaincu, "il y a des variétés qui sont rustiques au froid et qui peuvent prendre jusqu'à moins dix sans trop de dégâts et repartir au printemps sans trop de souci". Il y a cependant deux contraintes majeures pour faire pousser des agrumes en Normandie : les gels à plus de moins dix et les gelées tardives. Une passion pour les agrumes qui a commencé avec un citronnier reçu en cadeau : "Je me suis dit mais où on met un citronnier ? Est-ce que je le garde à l'intérieur ? Est-ce que je le mets à l'extérieur ? Et je me suis aperçu qu'un citronnier n'avait pas forcément besoin de beaucoup de chaleur" détaille l'arboriculteur.

Ce yuzu, derrière Jean-Loup Charpentier, a une dizaine d'années © Radio France - Laurent Philippot

De nouvelles variétés au printemps

Après une levée de fonds réussie sur la plateforme Miimosa , Jean-Loup Charpentier va, d'ici quelques semaines, faire le tour de pépinières en Europe pour s'approvisionner en graines et lancer la saison des greffes car "le but de Nordic Rustic, c'est vraiment de se fournir en fruitiers qui sont méconnus ou peu connus ici, intéressants au niveau gustatif". Plus de soixante-dix variétés d'agrumes sont déjà en test dans la serre car le pépiniériste a un objectif : "Relocaliser l'alimentation et éviter d'aller chercher certains fruits qui peuvent pousser chez nous".

Dans la serre, il y a même des avocatiers. Jean-Loup Charpentier caresse le secret espoir de faire son guacamole lui-même !