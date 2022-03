Bientôt des clémentines cultivées dans le Gard ?

Même si les températures sont printanières dans le Gard, elles sont par endroit encore négatives. Depuis le gel d'avril 2021, de nombreux producteurs ont investi pour protéger leurs vergers ou leurs vignes. Mais ça coûte cher. "Pour l'aspersion, on est à environ 500 euros la nuit confie David Sève, arboriculteur et président de la FDSEA. Il y a aussi le coût de l'installation. Ca peut aller de 7.000 à 10.000 euros l'hectare. Il faut en plus avoir une disponibilité en eau importante. Pour les bougies, il faut compter à peu près 2.000 euros l'hectare par grosse nuit d'éclairage. Si on descend en dessous de moins trois moins quatre degrés, il n'y a plus rien qui est efficace. Avant, on avait des températures qui étaient aussi basses mais les arbres fleurissaient plus tard. Là, comme les hivers sont moins rigoureux, les arbres "débourrent" plus tôt et la situation est plus sensible."

Un climat similaire au sud de l'Espagne ?

Ce réchauffement climatique, les agriculteurs le constatent au quotidien. "On devra s'adapter poursuit David Sève. Je ne suis pas scientifique donc vous dire ce qui va se passer, je ne le sais pas. Mais si on avait demain le climat du sud de l'Espagne, peut-être y aurait-il des cultures qui deviendraient un peu compliquées à faire ici. Beaucoup d'agriculteurs, je vous le dis officiellement commencent à penser à planter des clémentines. _Je pense qu'il y en aura au moins une centaine d'hectares d'ici quelques années dans le département_. C'est une tendance de fond."