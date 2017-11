Bientôt la fin de la saison pour les fermes-auberges dans le Haut-Rhin

La saison touche à sa fin dans les fermes-auberges du Haut-Rhin. A l'approche de l'hiver, elles ferment toutes les unes après les autres. A la ferme-auberge du Kahlenwasen, sur les hauteurs de Luttenbach, les derniers repas marcaires étaient servis en ce 1er novembre. C'était complet !

Attention, plus que quelques jours pour profiter du repas marcaire dans les Vosges. Les fermes auberges ferment petit à petit, avec l'arrivée de l'hiver et la fermeture de la route des Crêtes. Elles sont 47 au total dans le Haut-Rhin. A la ferme-auberge du Kahlenwasen, sur les hauteurs de Luttenbach, c'était le dernier jour d'ouverture en ce 1er novembre.

Pour ce dernier jour avant la fermeture, l''établissement a affiché complet, en plus le soleil était au rendez-vous ! Les habitués ont profité de leur dernier repas marcaire de la saison.

Les 80 couverts ont été pris d'assaut. Cette année, la saison a été plutôt bonne pour Guy Lochert, le propriétaire des lieux. Côté agriculture, il regrette toutefois le manque d'eau et le manque de fourrage cette année. Il espère beaucoup de neige cet hiver.

On est venu aujourd'hui pour profiter du dernier repas marcaire, on reviendra sûrement l'année prochaine," Alain un habitant d'Ingersheim et habitué de la maison