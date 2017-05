Bientôt, la première cuvée de vin rouge en Bretagne

A priori, la Bretagne n'apparait pas comme une terre viticole. Pourtant quelque passionnés ont réussi à cultiver des vignobles comme à Saint-Suliac, en Ille-et-Vilaine. Ils produisent déjà du vin blanc. Ils ont planté un nouveau cépage, donnant du rouge. La première vendange se fera fin septembre.

"Ici, c'est une terre à vigne". Jean Pierre Vivier, le président de l'association du Clos du Garo embrasse du regard le côteau qui descend vers la Rance. "Sur ce terrain même, au Moyen Age, il y avait de la vigne qu'entretenaient des moines.". En 2003, quelques passionnés ont repris la culture de la vigne, sur le Mont-Garrot. Aujourd'hui, ils sont une trentaine de vignerons amateurs dans l'association.

Les Vignerons de Garo ont planté 1200 pieds en tout. Du Chenin, d'abord qui donne un vin blanc et, il y a quatre ans, du rondo, d'origine allemande, pour le rouge. La récolte a permis, l'an dernier, de mettre en bouteilles un vin blanc sec, typique de l'Anjou. "Quelque chose de fruité, de léger, avec un petit goût de citron vert en fin de bouche", précise le maitre de chai, Bernard Tardivel. 300 bouteilles en 2016.

1200 pieds qui poussent sur le Mont-Garrot © Radio France - Brigitte Hug

Il y a quatre ans, les vignerons ont décidé d'arracher la partie haute du coteau pour y planter le rondo, un cépage précoce et robuste. "Nous avions souvent des maladies et nous avons voulu tenter quelque chose.", explique Bernard Tardivel. Les bourgeons sont sortis. Dans quatre mois, les premières vendanges de rondo auront lieu. Il y a de l'exitation dans l'air. "Nous sommes très anxieux. On est des passionnés mais on ne sait pas tout et puis, en Bretagne, nous serons les seuls à faire du vin rouge".