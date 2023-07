Bientôt les vendanges en Alsace, l'oïdium ou pourriture blanche a touché les parcelles des viticulteurs

Bientôt la sortie des sécateurs en Alsace. Après une année 2022 compliquée à la cause de la canicule et une petite récolte. L'association des viticulteurs d'Alsace s'est réunie ce jeudi à Colmar pour une assemblée générale, pour faire l'état des lieux de la vigne avant les vendanges.

ⓘ Publicité

Des attaques d'oïdium dans tout le vignoble

Les premiers coups de sécateurs sont attendus pour la fin août ou début septembre. Les vignerons ont été victimes d'attaques d'oïdium ou pourriture blanche, à cause de l'humidité. "On prévoit donc de faire du tri des raisins pendant les vendanges. Il y aura sans doute des pertes de récolte," prévient Gilles Ehrhart, le président de l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

"Les vignerons font tout pour stopper ces attaques. Le vignoble est content d'avoir eu des pluies de juillet, on attend maintenant celles d'août pour que le raisin puisse mûrir. On espère que la maladie qu'est l'oïdium se stoppe d'elle même pendant la maturité, alors on sera très content," complète le représentant des viticulteurs.

La récolte pour 2023 s'annonce plus prometteuse que l'an passé. Elle devrait atteindre les 991.000 hl, selon les prévisions brutes. En 2022, il y a eu 911.000 hl récoltés en Alsace.

Appel aux vendangeurs, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

A l'approche des vendanges, les vignerons sont aussi en recherche de vendangeurs. Il y a de nombreux postes de coupeurs et de porteurs à pourvoir. Il y a déjà des annonces en direct chez les vignerons sur la route des vins, en attendant l'ouverture de la ligne téléphonique Alsace Vendanges .

"Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pendant trois à quatre semaines. Les vignerons seront très contents de vous accueillir," rappelle Gilles Ehrhart.

On connaitra la date des vendanges en Alsace le 22 août.

Le contexte économique reste délicat, avec la baisse du pouvoir d'achat et la baisse de consommation de vin en France. Sur les 6 premiers mois de l'année, les vins d'Alsace enregistrent une baisse des ventes 3,7% par rapport à 2022 à la même époque.

La bonne forme du Crémant permet d'amortir le choc. La baisse reste toutefois moins importante que les autres régions viticoles.

À lire aussi Vendanges 2022 en Alsace : la campagne de recrutement des saisonniers a commencé !