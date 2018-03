Un groupe d'agriculteurs et de producteurs du Berry se regroupent pour monter un magasin associatif à La Châtre. Pas de salarié, mais les producteurs tiendront la boutique à tour de rôle. Une manière de proposer des produits de qualité, sans intermédiaire, et à un prix raisonnable.

La Châtre, France

Ils sont pour l'instant une quinzaine de producteurs du Berry, bientôt peut-être plus. Et ils ont décidé de s'associer pour vendre ensemble le fruit de leur travail. Eviter les intermédiaires, proposer de la vente directe et donc des produits bios, locaux, à un prix raisonnable...

Le concept a séduit Romain, qui vend des conserves et bocaux à partir de sa production : "Je m'installe dans une petite commune, avec peu de passage. Avoir un point de vente à la Châtre, c'est super intéressant et je n'aurais pas pu le faire tout seul, entre la location, et la gestion d'un magasin".

Un financement participatif pour ouvrir boutique

La boutique sera tenue à tours de rôle par les producteurs membres de l'association, avec l'accent mis sur la convivialité. "Les gens pourront venir et nous rencontrer", explique Erwann Lazennec, maraîcher et président de l'association. "Comme sur le marché, où les clients demandent souvent des petites idées de recettes pour cuisiner les légumes que je leur vends."

Le magasin est pour l'instant en travaux, il devrait ouvrir au mois d'avril, et l'association a lancé un financement participatif pour payer le matériel nécessaire : chambre froide, vitrine réfrigérée, et un fonds de roulement pour la boutique. Erwann Lazennec n'a pas voulu passer par un emprunt bancaire : "Ça nous fait des frais de remboursement en moins, avec des contreparties pour chaque donneur, comme des paniers de légumes gratuits, ou une demi-journée d'initiation à la fabrication de fromages de chèvre. Et puis ça renforce la convivialité avec nos futurs clients."