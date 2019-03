Bientôt une IGP pour les cerises des Coteaux du Ventoux

Vaucluse, France

Les cerises des coteaux du Ventoux sont à quelques semaines d'obtenir définitivement une IGP. Le gouvernement a pris un arrêté pour homologuer cette nouvelle indication géographique protégée, reste maintenant l'accord de principe de l'Europe. C'est la première fois qu'une IGP concernera la cerise en France.

Ça fait 10 ans que l'association de producteurs travaillent sur ce dossier. Le cahier des charges est déjà appliqué pour cette saison 2019 , les 70 producteurs de cette nouvelle IGP n'attendent plus que le feu vert européen pour apposer le logo bleu et jaune des IGP sur leurs cagettes . Six variétés de cerises sont agréées : Burlat, Folfer, Summit, Van, Géant d'Hedelfingen et Belge. Des contrôles de tous les producteurs seront effectués chaque année, et des analyses de sol tous les 5 ans sur des échantillons.

Les critères de cette nouvelle indication prennent en compte :

- la zone géographique : 85 communes au pied du Ventoux

- la conduite du verger ( la taille et les analyses de sol )

- la maturité des fruits et leur calibre qui sera au moins supérieur à 24 mm

- les chantiers de récolte avec notamment les méthodes de tri qui restent libres, soit manuelles, soit mécanisées

Les cerises des Coteaux du Ventoux correspondent à 80 % de la production de cerises du Vaucluse qui est le premier département producteur en France. Au total, 15 000 tonnes sont produites chaque année dans le département.