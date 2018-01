Haute-Vienne, France

Les poules vivent en moyenne entre six et huit ans. Mais leur carrière de pondeuse s'arrête souvent au bout de 18 mois. Jugées ensuite non-rentables, elles sont souvent envoyées à l'abattoir. C'est pour les sauver de cette mort certaine et prématurée que la jeune entreprise Poulehouse a eu l'idée de leur inventer une "maison de retraite", dans laquelle elles pourront continuer à pondre, à leur rythme. La vente de leurs oeufs doit permettre de financer leur retraite haut-viennoise.

Nous avons acheté une ferme en Haute-Vienne - Fabien Sauleman, un des créateurs de Poulehouse

Car c'est en Haute-Vienne que le projet devrait voir sa matérialisation concrète, dans les mois qui viennent. L'entreprise explique qu'elle vient d'acquérir, sur la commune de Coussac-Bonneval, un terrain de 16 hectares, avec une ferme. 650 gallinacés devraient y arriver dès le mois de mars, et la production sur place devrait monter en puissance dans les deux années qui viennent.

Les oeufs, labellisés bio, seront vendus dans des enseignes spécialisées. A un prix bien plus élevé que les autres, reconnaît Fabien Sauleman. "Les oeufs bio sont vendus généralement autour de 3 euros la boîte de 6, nous on est plutôt à 1 euro l'oeuf, donc 6 euros la boîte de six". C'est finalement le prix à payer pour entretenir "le système de retraite" des poules, sourit le responsable de Poulehouse, dont le slogan est "l'oeuf qui ne tue pas la poule".

Les créateurs de la marque espèrent séduire des consommateurs attirés par le bio, mais également sensibles aux question de bien-être et de protection animale. Au prix annoncé, impossible de savoir si ce projet sera vraiment une "poule aux oeufs d'or" pour ses créateurs.