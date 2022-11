Bienvenue à La Brique Rose, premier lait 100% Haut-Garonnais

C'est une première, et notre Région en est fière. Ce mardi 29 novembre, La Brique Rose a été inaugurée dans les usines Yéo Frais à Toulouse. Il s'agit de la première brique de lait 100 % transformée et conditionnée en Haute-Garonne. Florian Leguay, président de l'association La Brique Rose, est l'invité de La nouvelle éco sur France Bleu Occitanie.

La Brique Rose n'était qu'un projet il y a encore un an. Vous êtes ému de voir vos briques sortir de l'usine ?

Oui tout à fait. L'émotion a commencé avant-hier avec le camion qui est venu dans nos fermes ramasser le lait. Le lait a été livré à Toulouse et le lendemain on a pu voir notre lait remplir les briques. Parmi nous, il y a des éleveurs qui ont une cinquantaine d'années et qui n'avaient jamais vu où partait leur lait. donc oui, c'était une grande émotion.

Combien d'exploitants travaillent pour La Brique Rose ?

Nous sommes huit exploitations soit treize éleveurs et éleveuses puisque certains ont des associé(e)s.

Vous misez dans un premier temps sur 3.5 millions de litres par an. Cela ne parait pas énorme. Vous espérez davantage à l'avenir ?

C'est vrai que ce n'est pas très gros mais c'est déjà pas mal. Nous avons pour objectif de monter à dix millions de litres d'ici quatre ou cinq ans.

La Brique Rose sera en vente à partir du 15 décembre dans les supermarchés de la marque Carrefour. Vous allez aussi travailler avec les collectivités ?

Oui, une nouvelle aventure démarre, celle de la prospection. On aimerait être commercialisé dans le maximum de grandes surfaces mais aussi en restauration collective. C'est pour cette raison que nous avons des partenariats avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole qui nous ouvrent collèges et lycées.

Il existe déjà du lait local dans nos supermarchés. Quelle est votre plus-value ?

Il y a déjà du lait local mais qui n'est pas forcément tracé. Le lait est régional. Nous, on affine encore plus le local, on assure au consommateur que c'est vraiment du lait de Haute-Garonne.

Votre brique sera vendue 1.2€, combien de centimes reviendrons à l'éleveur ?

Cinq centimes d'euros. Cela parait peu ramené au litre mais cela fait cinquante euros les mille litres, on parle plutôt comme ça entre nous et cinquante euros c'est quand même très conséquent.

Avec cette juste rémunération, vous espérez attirer de nouveaux jeunes dans les exploitations ?

Tout à fait ! La moyenne d'âge des agriculteurs tourne autour des 55 ans donc nous avons un gros défi de renouvellement de génération. Il faut que le jeune fasse un métier qui lui plait avec une juste rémunération. On va convaincre comme ça, pas de doute.

Cette démarche innovante et inédite a été notamment accompagnée par la Région Occitanie, premier partenaire du projet, à hauteur de 53 400 €, dont plus de 31 000€ de fonds européens FEADER dont elle a la gestion.