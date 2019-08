Bigorre : cinq vaches attaquées en estive, l'ours soupçonné

Entre mercredi 21 et jeudi 22 août, trois vaches sont mortes et deux autres blessées sur les estives d'Estaing et Gèdre, suite à des attaques. Les éleveurs pensent que l'ours est responsable.

Gèdre, France

Selon eux cela ne fait aucun doute. C'est l'ours qui a attaqué leurs vaches entre mercredi et jeudi, sur des estives du lac d'Estaing et de Gèdre. Trois bêtes sont mortes, et deux autres sont blessées et ont été redescendues.

"Les coups de griffe sur le cuir des vaches ne peut avoir été provoquée que par un ours, je ne vois aucun autre animal capable de faire ça", justifie Christian Fourcade, président de la FDSEA des Hautes-Pyrénées. Les constatations ont été faîtes par les gardes du parc national.

"Il a tué pour tuer, pas pour manger"

Ces attaques sont très inquiétantes selon les éleveurs, car le comportement de l'ours ne semble pas normal. "Il a tué pour tuer, sans vouloir manger", explique Christian Fourcade. Pour autant le président de la FDSEA 65 ne veut pas entendre parler du protocole "ours à problème", sensé aider les éleveurs face à des animaux au comportement anormalement prédateur. "C'est impossible de le mettre en place, pour plusieurs ours on l'a fait et ça n'a jamais marché. Même si le préfet est volontaire, l'administration dans sa complexité fait tout pour l'empêcher, on y est jamais arrivé."

Les soupçons de Christian Fourcade et des éleveurs se portent sur l'ours Néré, l'un des deux ours mâles de la partie occidentale des Pyrénées. L'autre mâle, Goiat, est considéré par la préfecture des Hautes-Pyrénées comme un "ours à problème" depuis mai dernier.