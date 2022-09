Bilan des vendanges 2022 en Champagne : "c'est une magnifique vendange"

"C'est une magnifique vendange, très homogène selon les régions, nous sommes vraiment très heureux", avoue d'emblée David Chatillon, le président de l'Union des maisons de Champagne , à l'heure du premier bilan. 2022, année de millésime ? "Il est un peu trop tôt pour le dire, je reprends à mon compte une formule du président de la Fédération des coopératives qui dit moi je millésime des vins, et pas des raisins et donc il faut attendre les premières fermentations mais on a passé une étape cruciale", avance le co-président du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC).

En fixant le rendement commercialisable à 12.000 kilos par hectare en juillet, le CIVC se voulait ambitieux en tablant sur des expéditions de 325 millions de bouteilles d'ici la fin de l'année 2022. "C'est réaliste", confirme David Chatillon. Et il y avait un autre objectif avec cette vendange : reconstituer la réserve individuelle des vignerons après une année 2021 très compliquée, où beaucoup n'avaient pas pu atteindre le rendement commercialisable.

"Tout est mûr, tout est sain" -- Xavier Muller président de la coopérative de Mailly Champagne Grand Cru

Les vendanges 2022 en Champagne, qualifiées d'exceptionnelles, sont terminées dans la quasi totalité des secteurs de l'appellation. Derniers coups de sécateurs ce jeudi 15 septembre à Mailly Champagne, dans la montagne de Reims. "Tout est mûr, tout est sain, il y a pas de pourriture", souligne le président de la coopérative Mailly Grand Cru Xavier Muller devant les dernières caisses de pinot noir. Les mots ne manquent pas pour parler de cette vendange 2022 : des raisons "fabuleux", une année "atypique"...

"Toutes les planètes se sont alignées pour faire au niveau qualitatif quelque chose d'exceptionnel, après un millésime on pourra décider quand on dégustera les vins clairs... mais quand même quand on goûte les jus, alors c'est vrai il manque un peu d'acidité mais on va aller chercher des années où il y a un peu plus d'acidité pour donner du peps à l'année 2022", explique Xavier Muller.