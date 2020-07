Blé, orge, colza... les rendements sont en baisse pour cette moisson 2020 en Mayenne

Quand vous roulez, vous devez voir beaucoup de tracteurs dans les champs au bord des routes en cette mi-juillet, tout simplement parce que ce sont les moissons. Elles ont commencé début juillet en Mayenne, et cette récolte ne s'annonce déjà pas bonne en ce qui concerne la quantité.

A l'échelle du département, le syndicat agricole de la FDSEA prévoit 20% de rendements en moins par rapport à 2019 pour le blé, même 35% pour le colza. Tout cela se vérifie chez Damien Pervis, agriculteur à Saint-Denis-du-Maine, près de Meslay-du-Maine.

Damien Pervis a terminé ses moissons de colza et d'orge autour du 10 juillet, il attaque désormais ses 65 hectares de blé. Tout ce qui a déjà été récolté est stocké dans un immense hangar de 600 m². "L'an dernier, c'était exceptionnel mais il fallait remettre des murs au hangar pour que les céréales n'arrivent pas dehors et là, cette année, on voit plein d'espace qui reste", décrit l'agriculteur.

En 2019, les céréales atteignaient le plafond de ce hangar de 600 m². © Radio France - Aurore Richard

Il va manquer 20 quintaux de blé par hectare, ce qui fait 130 tonnes en moins par rapport à 2019. 20 quintaux de moins aussi par hectare d'orge, 10 par hectare de colza selon les premières estimations de Damien Pervis. Ces mauvais rendements s'expliquent par une météo capricieuse qui ne convient pas aux céréales.

On a eu un hiver très mouillé, un printemps très sec et un mois de mai très chaud

"On a quand même eu un petit peu de chance car le mois de juin a été pluvieux au début et couvert après, donc on a quand même de la qualité. Si une mauvaise qualité s'était ajoutée à de mauvais rendements, cela aurait été encore plus catastrophique", estime Damien Pervis.

22 000 euros de perte rien que pour le blé

"On dit toujours qu'il faut faire une moyenne sur cinq ans et là, sur les cinq dernières années, on a eu une année sur deux mauvaise, voire très mauvaise. Il faut donc jongler avec la partie trésorerie, avec la vente des céréales et leur prix", regrette cet agriculteur mayennais. Il faut surtout réussir à fournir les clients habituels pour ne pas les perdre, même s'il y a moins de céréales et moins de paille aussi.