Blé sur les voies près de Pontivy : une action dénoncée de toutes parts

Les réactions sont vives, 3 jours après l'action coup de poing du collectif "Bretagne contre les fermes-usines". Après le ministre de l'Agriculture et le préfet du Morbihan qui dénoncent "un gaspillage scandaleux", c'est au tour de l'usine visée, des syndicats agricoles et des élus de condamner "l'attaque" d'un train de céréales samedi entre Saint-Gérand et Noyal-Pontivy.

Les membres du collectif ont bloqué le convoi ferroviaire de 400 mètres de long rempli de 1.500 tonnes de blé et ont déversé une partie de sa cargaison sur les rails. Résultat : plusieurs centaines de tonnes de céréales perdues. Les grains chargées dans l'Indre étaient en cours d'acheminement vers l'usine toute proche de la coopérative Le Gouessant à Saint-Gérand pour être transformées en alimentation pour animaux d'élevage (porcs, vaches et poulets). "Sur l'aspect financier, il y a de fortes chances que nous soyons couverts" explique Caroline Vignon-Nogues, la porte-parole du groupe. C'est plutôt sur l'aspect éthique et l'aspect moral que cela pose question. Le blé risque fortement de manquer à de nombreux pays. Le gaspiller de cette façon est très choquant".

On n'est pas du tout maîtres de notre agriculture"

Mais guerre en Ukraine ou pas, les militants du collectif assument. "Ce que vient révéler la crise actuelle, c'est simplement que le système est encore plus fragile que ce que l'on pointe, on n'est pas du tout résilients", constate l'un de ses membres. L'objectif de l'action : dénoncer les aberrations d'un système peu favorable aux agriculteurs. "Les aliments pour animaux sont vendus aux éleveurs à des prix fixés par la coopérative, les têtes de bétail également, et à la fin du circuit, c'est la coopérative qui s'occupe des débouchés de la viande au prix qu'elle a elle même fixés. On voit vraiment bien toute la mainmise du lobby sur la profession".

Des exploitations familiales

Mais la profession justement, se reconnait-elle dans cette action ? La confédération paysanne du Finistère dénonce une action "violente". "C'est comme si le blé ne valait rien", déplore Benoit Collorec, son porte-parole. Pour Jean-René Menier, vise président de la FDSEA du Morbihan, le collectif se trompe de combat : "En France, et en particulier en Bretagne, les fermes appartiennent aux agriculteurs. Ce ne sont pas des fermes-usines, ce sont des exploitations familiales", analyse t-il.

Autre condamnation, celle du député LR breton Marc le Fur. Il a écrit au ministre de l'intérieur pour demander, entre autres, "la mobilisation des forces de gendarmerie pour protéger les biens des éleveurs".

Le parquet de Lorient a annoncé lundi avoir ouvert une enquête, notamment pour dégradations de biens privés.