EN IMAGES - Une bonne saison pour les pisciculteurs de l'Indre mais des poissons moins gros

Carpes, gardons, tanches, brochets : les poissons d'eau douce sont au rendez-vous. Les pêches d'étangs prennent bientôt fin dans la Brenne. Dans deux mois, la saison commencé à la fin de l'été se termine. Contrairement à la saison catastrophique de 2019, le poisson semble être au rendez-vous cette année. À l'étang des frères tondus à Rosnay, les pisciculteurs sont soulagés.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

À l'étang des frères tondus à Rosnay, les pisciculteurs ont pêché près d'une tonne de poisson en une matinée © Radio France - Justine Claux

200 tonnes de poissons pêchées

"Là, c'est de la carpe. Dans cette caisse, il y en a pour 50 kilos", raconte Xavier Blondeau, l'un des pisciculteurs. L'étang regorge également de gardons, de tanches et de carnassiers. En tout, près d'une tonne de poisson a été pêchée en une matinée. _"C'est plutôt pas m_al, les carpes sont assez jolies, les nourrains sont assez gros et bien bien gras.", assure-t-il.

Les pisciculteurs remplissent chacune des caisses avec 50 kilos de carpes © Radio France - Justine Claux

La saison n'est pas encore terminée mais elle est déjà bien partie. À la mi-décembre, deux tiers du tonnage a déjà été fait. En trois mois, plus de 200 tonnes de poissons ont été pêchées. "Je pense que le tonnage sera correct cette année avec beaucoup de gardons et de tanches. Ce sont deux espèces qu'on valorise bien et dont on manque généralement, explique Julien Darreau, le directeur de la pisciculture Couturière. Les ventes sont là, la saison sera correcte".

Les poissons sont tout de même un peu moins gros cette année. "Il n'a pas fait très chaud, et pour que le poisson grossisse, il faut de la chaleur, précise-t-il. Les carpes font entre 1 et 2 kilos au lieu de 2 à 3 kilos".

Cette année, les carpes sont un peu moins grosses que d'habitude, elles font entre 1 et 2 kilos © Radio France - Justine Claux

Petites ou grosses, les carpes ont du succès. Elles sont vendues pour la consommation et pour la pêche à la ligne autour de deux euros le kilo. Les gardons et les tanches sont, en revanche, un peu plus chers : autour de cinq euros le kilo. Les carnassiers restent les plus prisés, cendres et brochés se vendent entre 10 à 20 euros le kilo.

Les étangs ont débordé à cause de la pluie

Dans l'ensemble, la saison a été bonne pour les pisciculteurs mais pour certaines espèces, le bilan est un peu plus mitigé. "Même s'il reste encore deux mois de pêche, on a déjà la tendance, on a fait une très bonne saison en gardons et en tanches cette année, indique Julien Darreau, le directeur de la pisciculture Couturière. En carpes, je pense que ce sera convenable, en revanche, en petits carnassiers, ce n'est pas très bon".

"On a eu beaucoup de pluie à la mi-juillet, les étangs ont débordé", explique Julien Darreau, pisciculteur Copier

Chaque année, la pisciculture Couturière pêche dans 1.500 hectares d'étangs pour une production annuelle de 250 à 300 tonnes. Les carpes représentent près de la moitié de la production, destinées à 95% à la consommation.

Les cormorans, ennemis de la production

Mais un gros problème pèse sur la production : les cormorans. Le prédateur est particulièrement friand de carpes. "Une année, on a pris moins de 50 kilos de carpes à cause des cormorans, c'était une catastrophe", se souvient Alain Tarrade, le propriétaire de l'étang des frères tondus. Généralement, le cormoran consomme près de 30 % de la production de Brenne.

"On fait le nécessaire pour qu'ils s'en aillent mais le cormoran est un oiseau intelligent, il finit toujours pas revenir", poursuit Alain Tarrade.

"C'est toujours la lutte contre les cormorans, c'est un énorme problème", assure Alain Tarrade, propriétaire de l'étang des frères tondus Copier

Un arrêté préfectoral l'autorise, en tant que pisciculteur, à les chasser. "Je prends le fusil et si je peux en tirer un, je le tire", conclut-il. Le grand cormoran est une espèce animale protégée.