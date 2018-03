Ce sont plus de 150 exposants de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont installés pendant trois jours au parc des expositions de Düsseldorf pour le plus grand salon mondial des vins et spiritueux.

58.000 visiteurs, 6.500 exposants : la planète vin est rassemblée au salon ProWein de Düsseldorf en Allemagne depuis ce dimanche et jusqu’à mardi. Un salon incontournable pour les viticulteurs qui travaillent à l’export. Le concurrent du salon bordelais Vinexpo est devenu une énorme machine à business où le principal défi est d’exister.

"On a tous les mêmes stands et on a tous des bons vins."

Sur son stand, qui n’est pas le plus grand loin de là, Gonzague de Lambert du Château de Ferrand grand cru classé de Saint-Emilion fait déguster son vin à des clients suédois. Le rendez-vous avait été pris à l’avance. Car sinon difficile d’attirer l’œil du visiteur. "On a tous les mêmes stands, explique-t-il. On a tous des bons vins. Il faut vraiment faire savoir à nos clients qu''on est là, qu'on va leur faire goûter les derniers millésimes. Et prendre des rendez-vous pour être performant".

Le "free tasting" des vins de Bordeaux. © Radio France - Yves Maugue

Une fois le client sur le stand, il faut encore réussir à le convaincre. Grégory Dubard gère une exploitation familiale à St-Méard-de-Gurçon en Dordogne. Il produit essentiellement du Bergerac et ses arguments sont rodés. "On explique que l'on est des passionnés, affirme-t-il, que l'on a un savoir-faire français en matière de vinification mais que l'on sait se mettre au goût du jour avec un gros travail sur la finesse et l'élégance".

Frédéric Bourgoin, viticulteur près d’Angoulême, n’exporte aujourd’hui que 2% de son Cognac. Lui est surtout venu surveiller les évolutions du marché et de la concurrence, "voir ce qui se passe sur le rhum, sur le whisky, tous ces grands alcools bruns susceptibles de nous prendre des parts de marché".

Fanny Fougerat et Frédéric Bourgoin, deux producteurs de Cognac, partagent le même stand à ProWein. © Radio France - Yves Maugue

La plus grande délégation française

Vendre, rencontrer son réseau, créer de nouveaux contacts, chacun a ses objectifs sur ces trois jours de salon. Et ça doit fonctionner puisqu’ils sont plus de 150 exposants, venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine, la plus grosse délégation française présente ici à Düsseldorf. Cest d'ailleurs la plus grande opération en terme de salon menée par l'AANA (Agence de l'Alimentation de Nouvelle-Aquitaine) qui accompagne ces exposants sur plus de 1.000 m2 de surface.