Des agriculteurs venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine ont manifesté devant le conseil régional ce mercredi midi à Bordeaux. Ils protestaient contre l'accord de libre-échange entre l'Europe et des pays sud-américains. Un rassemblement à trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture.

Des bottes de paille incendiées sous la surveillance des CRS, des tracteurs et des vaches installés devant l'Hôtel de Région en plein cœur de Bordeaux, une centaine d'agriculteurs se sont rassemblés ce mercredi à l'appel de la FNSEA. Alors que le Salon International de l'Agriculture ouvrira ses portes samedi porte de Versailles à Paris, il s'agissait de dénoncer le projet d'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et quatre pays d'Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay.

Venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine

Les agriculteurs étaient venus du Poitou-Charentes, du Limousin ou du Béarn, bref de l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils refusent l'augmentation des importations agricoles en provenance des pays sud-américains et notamment de la viande argentine. Ils estiment que cette nouvelle concurrence est inacceptable alors même que les agriculteurs français font face à une situation de crise.