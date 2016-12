A Bordeaux, le drive fermier à la conquête des habitants du centre ville

Le premier drive fermier en France a vu le jour en Gironde en 2012. Initié dans les villes de la périphérie, le concept est désormais implanté en centre ville de Bordeaux. Et apparemment, le concept basé sur la vente directe du producteur local au consommateur fonctionne bien.

Le Drive fermier continue à se développer en Gironde. Dernière implantation en date, tout près du centre ville, 55 rue Lacornée, dans le quartier situé derrière la caserne d'Ornano et l'hôpital Saint-André. Ce nouveau point de distribution, véritable relais entre les producteurs et les consommateurs, a ouvert au mois de septembre dernier. Et il est ouvert les après-midi de 13h30 à 18h30. Le principe est simple. Comme pour le drive au supermarché, vous pouvez récupérer vos courses commandées sur internet sur plusieurs points relais : Eysines, Lormont, Gradignan et donc dans le centre de Bordeaux. 350 produits fermiers sont proposés par une quarantaine de producteurs locaux : fruits, légumes, pains, viandes, volailles, poissons etc... En cette période de Noël, le Drive fermier propose même des produits cadeaux, les Ferm'box. Il s'agit par exemple d'offrir un cours d'écaillage au Piraillan, sur le Bassin d'Arcachon, dans la cabane de Sylvie Latrille. Pour 28 euros, le cadeau permettra d'apprendre à ouvrir les huîtres, de les déguster et même de repartir avec un couteau d'écaillage. D'autres versions existent, qui vont de la dégustation du vin dans le noir complet à l'apprentissage de la préparation du foie gras et du confit (les prix bien sûr varient selon le concept).

EN VIDÉO - Le reportage d'Audrey Dumain

Les points de retrait des Drive fermiers en Gironde

