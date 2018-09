Bordeaux, France

Vinexpo à la recherche d'un nouveau souffle : les organisateurs du salon mondial des vins et spiritueux, qui a lieu tous les deux ans à Bordeaux, ont annoncé ce mardi toute une série de mesures pour relancer ce rendez-vous, en perte de vitesse lors des dernières éditions. En 2017, la fréquentation avait baissé de 11% par rapport 2015, et la manifestation bordelaise souffre d'une concurrence de plus en plus féroce."C'est un nouveau souffle, un nouveau départ", a insisté Christophe Navarre, ancien PDG de Moët Hennessy, et président du conseil de surveillance de Vinexpo, qui refuse la comparaison avec ProWein, à Düsseldorf, en Allemagne, "salon de masse".

En premier lieu, les dates du salon , qui se tient d'habitude au mois de juin, ont été avancées : la vingtième édition se déroulera du 13 au 16 mai 2019. Le Hall 2 du Parc des Expos, qui a été entièrement rénové, ouvrira pour l'occasion.

Cette édition devrait d'abord être marquée par le retour des petits vignobles, qui avaient un peu déserté ces dernières années en raison de prix trop élevées. Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine va s'engager en aidant les producteurs locaux à financer leur stand. La Région co-organisera d'autre part pendant le Salon un symposium sur l'impact du réchauffement climatique sur la viticulture. Les plus grands spécialistes mondiaux de la question sont annoncés.

L'accueil particulièrement soigné

Un effort particulier sera également fait pour améliorer l'accueil, point jugé défaillant lors du dernier Vinexpo. Et c'est là qu'intervient l'aide de la ville de Bordeaux et de la Métropole. Tous les participants bénéficieront d'un Citypass Vinexpo, qui leur permettra d'accéder gratuitement au réseau de transport en commun TBC , et de visiter les musées de la ville, notamment la Cité du vin. Des stands d'accueil et d'information seront également installés pendant la manifestation par l'Office du tourisme à l'aéroport de Mérignac et en gare St Jean. " On va particulier soigner les grands acheteurs internationaux, souligne Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux-Gironde, principal actionnaire de Vinexpo. Du coup, ils ne pourront plus se passer de ce rendez-vous".

Peut-être que Vinexpo s'était endormi sur ses lauriers . Nous voulons faire ce salon un salon Premium - Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde, et président du directoire de Vinexpo

"En faire à nouveau salon dont les participants se souviendront" Patrick Seguin Copier

Réservé aux professionnels, Vinexpo s'ouvrira au grand public lors d'une "Grande dégustation" au Palais de la Bourse. Les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde seront aussi le théâtre de "dîners du Palais", où les exposants proposeront leurs vins à leurs clients autour de menus élaborés par un chef étoilé.

De gauche à droite : Alain Juppé, Patrick Seguin, Christophe Navarre et Alain Rousset © Radio France - Pierre-Marie Gros

D'après les dirigeants de Vinexpo, cette stratégie porte déjà ses fruits, puisque selon Patrick Seguin, "la moitié des espaces d'exposition ont déjà été réservés", soit un calendrier en avance par rapport aux précédentes éditions. Au total, plus de 40.000 visiteurs venus de 150 pays et 2.000 exposants internationaux sont attendus. "Nous avons l'ambition de réinventer ce type de salon, mais la rencontre producteur-acheteur restera au coeur de Vinexpo", promet Christophe Navarre.

"Il faut s'adapter à l'évolution de l'environnement" Christophe Navarre Copier

Par ailleurs, un Vinexpo-Paris va pour la première fois être organisé en janvier 2020. Il aura lieu pendant quatre jours , sur 7500 m2 à la Porte de Versailles, et sera plus particulièrement consacré aux spiritueux, "pas en concurrence directe donc avec Vinexpo-Bordeaux", insiste Patrick Seguin.