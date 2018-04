Après avoir fait ses armes dans la région de Champagne, Guillaume Deglise était arrivé il y a cinq ans à la tête de Vinexpo à Bordeaux. La CCI de Bordeaux, qui pilote Vinexpo, annonce ce jeudi son départ pour "de nouveaux challenges professionnels" et salue son action. "L'entreprise a réussi le redressement de Vinexpo Bordeaux, affirme le communiqué, et le fort développement de Vinexpo Hong Kong, leader des événements du secteur des vins et spiritueux en Asie. Le lancement des salons de Tokyo (2014), New York (2018) et Paris (prévu en 2020), ainsi que du concept de convention d’acheteurs, Vinexpo Explorer, sont également à mettre à son crédit".

Vinexpo à la croisée des chemins

Une procédure de recrutement d'un nouveau directeur général a été lancée. Vinexpo est aujourd'hui en phase de lancement d'une nouvelle stratégie présentée à l'automne dernier. Le salon bordelais souffre de plus en plus de la concurrence, notamment de la part du salon allemand Prowein qui se déroule chaque année en mars à Düsseldorf. Vinexpo 2017 a ainsi vu le nombre de ses exposants diminuer. L'organisateur de salons souhaite poursuivre son développement à l'international. Mais la nouveauté sera le salon installé à Paris en janvier 2020 qui pose la question même de l'avenir et du contenu précis de l'édition bordelaise organisée tous les deux ans au parc des expositions.