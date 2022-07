Bouaye : les viticulteurs "croisent les doigts" pour avoir de la pluie

Une terre sèche, presque comme de la poussière, voilà à quoi ressemble le sol autour des pieds de vignes du Domaine du Haut Bourg. "On voit le feuillage qui jaunit sur la partie basse", lance Hervé Choblet en pointant du doigt une partie de ces vignes. Ce viticulteur de Bouaye veut "rester optimiste", mais le dérèglement climatique demeure une inquiétude forte chez lui. Ce mercredi, quelques jours après des températures record, il décrit une situation où tout est possible. Les raisins sont déjà formés, mais il va falloir rapidement de la pluie pour leur permettre de "gonfler".

Un avenir incertain

"Sur le Sauvignon, on a quelques grains qui ont brûlé au soleil avec les très fortes chaleurs, indique-t-il dans une partie de la quinzaine d'hectares du site. On espère avoir une vingtaine de millimètres de pluviométrie dans les 15 prochains jours, et ça serait quasiment gagné. Après, tant que le vin n'est pas dans la cave, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué !" En plus de cette situation, l'exploitant a déjà perdu 30% de sa récolte cette année à cause du gel.

Des raisins qui ont "pris un coup de soleil", car ils ne sont pas parfaitement protégés par le feuillage de la vigne. © Radio France - Matthieu Bonhoure

En décrivant sa vigne, et son domaine, Hervé Cheblot tire un constat inquiétant : "On a l'impression que chaque année on a des records, dans un sens ou dans l'autre. C'est inquiétant parce que c'est notre gagne-pain." L'autre point de crispation, c'est l'avenir. Avec des années de plus en plus difficile, il y a un doute sur la reprise de ces exploitations. "Nous on arrivera à finir notre carrière, abonde ce viticulteur avec ses 30 ans de métier. C'est pour la transmission que cela devient compliqué."

Une année dorée ?

Avec cette hausse globale des températures, il y un questionnement sur les cépages à développer sur le long terme. Sans eau, le muscadet pourrait avoir un goût un peu différent cette année. Mais, pour l'instant, on se montre rassurent du côté des vignerons. "L'inquiétude est là, mais ça peut être de super bonne qualité si on a suffisamment d'eau", explique Christian Gauthier, le président de la Fédération des Vins de Nantes.

"Dans le contexte actuel, c'est une récolte qui pourrait nous permettre d'avoir suffisamment de volume pour assure le marché de l'année prochaine", précise Christian Gauthier. Signe qu'il ne manque pas grand chose pour avoir une belle année dans les vignobles nantais, même si les vignerons restent inquiets de voir autant changer les rythmes de leur métier, comme symptôme du dérèglement climatique. Par exemple, les vendanges se feront une ou deux semaines plus tôt cette année à cause de ces vagues de chaleur.