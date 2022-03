Bouquetins du Bargy : le préfet de la Haute-Savoie autorise la reprise des tirs d’abattage

Après la découverte, en fin d’année dernière, d’un cas de contamination à la brucellose dans un troupeau de Saint-Laurent, les 220 vaches laitières de l’éleveur avaient dû être conduites à l’abattoir, les agriculteurs de Haute-Savoie attendaient une "réponse forte" des services de l’État. Jeudi dernier (17 mars), le préfet a annoncé avoir signé un arrêté autorisant la reprise des tirs de bouquetins dans le massif du Bargy. Le texte précise qu’en 2022, la limite est fixée à 170 abattages d’individus "non marqués".

"Un premier pas"

"Le but est de contrôler le virus et qu’il ne se répande pas par conséquent cette mesure va dans le bon sens", estime le président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie tout en restant extrêmement prudent. "C’est un premier pas mais il faudra des moyens financiers et humains sur le terrain pour contrôler l’évolution de la brucellose", tempère Jean-Christophe Léger. Du côté de la FDSEA des Savoie, même sentiment. "Cet arrêté à la mérité d'exister, lâche le président de la fédération, Bernard Mogenet. Maintenant il faut agir vite avant la montée en alpages." La FDSEA exige également que la surveillance des bêtes marquées et réputées saines soit renforcée. "Si un cas est découvert dans ce groupe il faudra aussi les abattre."

Colère des associations de défense de la nature

Du côté des associations de défense de la nature, les réactions sont diamétralement opposées. "Pourquoi tues des animaux sains ?", se désole Europe Écologie les Verts. France Nature Environnement (FNE) via son porte-parole rappelle pour sa part que 95% des bouquetins du Bargy ne sont pas contaminés. "Le Conseil National de Protection de la Nature a également rendu un avis négatif sur le projet du préfet, poursuit Jean-Pierre Crozat. Il existe des solutions alternatives beaucoup plus efficaces (captures, tests…) que celle de l’abattage." Selon la FNE, il reste aujourd’hui environ 380 bouquetins dans le massif du Bargy. Les associations pourraient attaquer l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble.