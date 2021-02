Bourges : la mairie et les services préfectoraux pris pour cibles par les agriculteurs

A Bourges, les agriculteurs (une quinzaine de tracteurs au total) ont déversé du fumier et des vieux pneus devant les services de la préfecture et aux abords de la mairie mercredi midi à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs.

Les agriculteurs sont mécontents, pour plusieurs raisons. Des sujets locaux, comme l'interdiction d'emprunter la rocade de Bourges, mais aussi des sujets nationaux comme les négociations sur les prix avec les grandes surfaces. Elle doivent être conclues pour la fin février, et ça ne se passe pas bien.

Un convoi de trois tracteurs a rallié la direction départementale des territoires, place de la pyrotechnie à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'interdiction de rouler sur la rocade de Bourges, au fur et à mesure de son extension, avec des engins agricoles complique bien la vie de certains agriculteurs : " Les agriculteurs doivent aller régulièrement sur leurs parcelles " explique Florient, installé à Blet, près de Dun sur Auron. " Ils sont donc obligés de prendre la rocade. Et puis, il y a aussi des concessionnaires en ville donc c'est pareil il faut pouvoir passer sur la rocade si on veut faire réparer son matériel. On va quand même pas passer dans la ville avec nos gros engins, c'est encore plus dangereux."

Manifestation des agriculteurs à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Autre pierre d'achoppement, la pression que mettent les grandes surfaces sur les prix, orientés évidemment à la baisse, alors que l'alimentation animale coûte plus cher notamment. Arnaud Lespagnol, président de la FDSEA du Cher, attend que l'état tape du point sur la table : " La loi Egalim permet à l'état de mettre en demeure les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) de travailler autrement. C'est ce signal fort qu'on attend aujourd'hui."

Quelques manifestants devant l'entrée de la direction départementale des territoires, à Bourges, symboliquement obturée. © Radio France - Michel Benoit

Ca bloque aussi sur le plan pollinisateur en préparation au ministère de l'environnement qui renforcerait l'interdiction de tout traitement pesticides le jour quand la fleur de la plante est ouverte : " C'est une interdiction stricte qui ne nous convient pas du tout " avertit Arnaud Lespagnol. " Ces nouvelles mesures nous mettraient dans l'impasse pour le printemps et du coup derrière, comment on nourrit nos concitoyens ?" La mairie de Bourges a également été prise pour cible car le maire, Yann Galut défend le référendum pour les animaux... interdisant notamment tout élevage en batterie.