Les agriculteurs Bio, à poil samedi dans le Berry

Les agriculteurs bio ont peur de faire les frais des arbitrages du ministère de l'agriculture dans le cadre de la prochaine politique agricole commune. Ils se feront entendre ce samedi à la Halle au blé, sur le marché de Bourges et à Châteauroux.

Jusqu'à présent les agriculteurs bio bénéficient de deux aides différentes. Cumulées, elle atteignent 202 euros à l'hectare, explique la filière bio. Le projet élaboré par le ministère de l'agriculture ramènerait le montant de ces aides à 70 euros, selon la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. Les aides à la conversion diminueraient également pour passer de 500 millions par an à 340 millions d'euros. Cette dernière aide permet de compenser durant cinq ans, les pertes de revenus engendrées par le changement de mode de production.

Plusieurs rasemblements sont prévus ce samedi en Centre-Val de Loire pour dénoncer cette situation, et notamment à Bourges à 11 heures à la Halle aux blés et à 11h30, place de la Victoire et des Alliés à Châteauroux.