Bourges, France

Ce n'était donc pas les marges des grandes surfaces qu'ils voulaient dénoncer mais les manque qui selon les agriculteurs de la FDSEA peuvent tromper les consommateurs sur la qualité ou l'origine d'un produit, et cela au détriment des productions françaises. Les agriculteurs ont d'abord vérifié les produits frais, mais surtout devant les étals de viande et de produits transformés qu'ils ont passé beaucoup de temps. Certaines étiquettes sont beaucoup trop floues selon Isabelle Paintenat, animatrice à la FDSEA du Cher : " Provenance : Union Européenne. Ca ne veut rien dire pour le consommateur. C'est un peu grand l'Union Européenne aujourd'hui ! Avec des pays très disparates."

Les agriculteurs scrutent les étiquettes sur les produits du magasin Metro de Bourges. Ils sont allés ensuite au grand magasin Bio Naturé0 de St-Doulchard. © Radio France - Michel Benoit

Un peu plus loin, les agriculteurs mettent la main sur un paquet d'escalopes de poulet : " C'est encore mieux ici. Pour la provenance, on a Pays-Bas et Allemagne. Comment reconnaitre l'origine précise de chaque morceau dans le paquet ?" s'interroge Isabelle Paintenat. La FDSEA souhaite une réglementation européenne plus rigoureuse, dont les produits français, généralement plus vertueux sortiraient gagnants selon Arnaud Lespagnol, président de la FDSEA du Cher : " Il faut imposer une réglementation plus précise, comme on le fait avec les productions françaises. Les consommateurs s'écarteraient ainsi de certains produits étrangers à la traçabilité suspecte. Regardez cette boite en provenance du Maghreb, il n'y a même pas d'estampille pour garantir le lieu de production. C'est impensable. Il faut que les règles soient les mêmes pour tous sur le marché européen. " Les agriculteurs sont repartis avec des produits à l'étiquetage douteux. Ils les ont offerts en fin de matinée à la préfète du Cher qui les a reçus.

Les agriculteurs devant la préfecture du Cher à Bourges, à l'issue de leur entrevue avec la préfète. © Radio France - Michel Benoit

Cette réglementation sur l'étiquetage est au coeur du débat alors que l'Europe vient d'autoriser les produits du Canada à entrer de manière plus massive sur son territoire, et que ce sera ensuite au tour des pays d'Amérique du Sud : "Vous vous rendez compte, ils peuvent utiliser des antibiotiques ou des OGM et ça ne sera pas forcément mentionné sur l'étiquetage. Comment voulez-vous qu'on rivalise avec ces producteurs si le consommateur n'est pas clairement informé sur la composition de ces produits ? interroge Arnaud Lespagnol. C'est de la concurrence déloyale vis à vis de nos productions. Il faut que le président Macron en prenne conscience. " Un message que les agriculteurs iront faire entendre lors d'une journée nationale d'action le 19 décembre à Paris. En attendant, les agriculteurs maintiennent la pression toute la semaine en région Centre Val de Loire : demain ils filtreront les camions d'une base logistique Intermarché en Touraine.