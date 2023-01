Bourges : les plates-formes de la grande distribution visées par les arboriculteurs

Selon la FDSEA du Cher, les pommes ont même augmenté dans les rayons sans que les producteurs en voient la couleur. Et c'est d'autant plus dur pour eux de résister que leurs coûts de production s'envolent avec le retour de l'inflation. Ce n'est plus tenable assurent les arboriculteurs du Cher. Il faut une augmentation d'au moins vingt centimes au kilo du prix d'achat des pommes par les grandes surfaces. Pas de tension particulière cette fois-ci, mais les arboriculteurs préviennent : ils sont prêts à recommencer si les négociations n'avancent pas et ce sera plus dur !

Des pommiers arrachés dans les vergers ont également été déversés devant les plates-formes logistiques © Radio France - Michel Benoit

Il est un peu plus de 6H00 du matin, les arboriculteurs déversent leurs pommes : quatre bennes au total, certaines contiennent même des arbres arrachés dans les vergers pour symboliser l'avenir funeste de la profession : " Nous sommes dans l'impasse, on perd de l'argent " assène Pascal Clavier, représentant de la filière arboriculture à la FDSEA du Cher. " Il nous manque vingt centimes d'euro. Les coûts de production ont augmenté : surtout l'électricité pour nos frigos, le gasoil pour nos tracteurs, le carton et le bois pour nos emballages, les intrants. Et bien sûr, le coût de la main-d'oeuvre, mais c'est normal, on doit payer nos salariés à la hauteur qu'ils méritent. Aujourd'hui, on ne peut plus tenir."

Les agriculteurs rassemblés devant la plate-forme Intermarché de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Il faudrait donc que la grande distribution achète les pommes à 50 centimes le kilo, minimum, selon les producteurs. Les semi-remorques, bloqués, attendent sagement sur la route, tandis que les agriculteurs cassent la croute et qu'une délégation est reçue par les responsables de la plate-forme logistique.

Aucun camion ne pouvait plus entrer ni sortir © Radio France - Michel Benoit

Des producteurs de lait étaient également présents : " Certains contrats qui auraient dû être signés l'an dernier en janvier, février ou mars, n'ont été finalisés qu'en novembre " déplore Jean-Michel Bisson, l'un de leurs représentants régionaux. " Et dans ces cas -là, c'est toujours les anciens tarifs qui courent. Sans cesse, la grande distribution impose sa loi et nous domine."

Des producteurs laitiers qui réclament également une hausse du prix d'achat : pas en dessous de 50 centimes le litre.