Bourges : les viticulteurs du Sancerrois, remontés contre la chambre d'agriculture

En cause : un manque de financement pour leur projet de station collective de lavage de pulvérisateur. Les normes sont plus sévères et il faut aujourd'hui récupérer ces eaux de lavage. Un projet à 500.000 euros. Or le niveau de subventions est très faible dans le Cher à l'inverse d'autres départements. Les viticulteurs ont l'impression que la chambre d'agriculture du Cher ne s'est pas battue pour leur projet, auprès de l'Agence de l'eau. En Bourgogne, certains projets ont été financés jusqu'à 80 %... on en est loin dans le Cher : " Ici, on on aura seulement 14 % de subventions, uniquement versées par le conseil régional. On misait au moins sur 40 %. On nous oppose de ne pas rentrer dans les cases. L'argument est un peu facile, estime Gilles Guillerault, président de l'union viticole de Sancerre. On a trouvé que du côté de la chambre d'agriculture, il n'y avait pas beaucoup d'écoute, ni de bonne volonté. On est donc venu manifester notre mécontentement. Bien sûr que l'Agence de l'eau est responsable. On paie une redevance " Pollution diffuse" sur tous les produits depuis 2011. L'argent, on a contribué comme les autres. On ne veut absolument pas s'exonérer de nos obligations et ce projet collectif de station de lavage, on le fera, mais on souhaite bénéficier du maximum d'aides."

Les viticulteurs du Sancerrois ont accroché un panneau à l'entrée de la maison de l'agriculture de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Pour le président de la chambre d'agriculture du Cher, Etienne Gangneron, les viticulteurs se trompent d'adversaire puisque c'est l'agence de l'eau qui décide, pas la chambre d'agriculture : " Sur la forme, la méthode des vignerons est mauvaise. Venir manifester ici, pour moi, cela ne sert à rien. Le problème, c'est que sur le fond, leur dossier est bon ! Je pense qu'une réunion, il y a quinze jours avec mes services aurait sans doute été plus efficace. Le souci, c'est que les agences de l'eau ont des politiques de financement différentes selon les territoires. Certains dossiers sont éligibles ici, et pas là-bas. Ce n'est pas le seul dossier refusé par l'agence de l'eau Loire Bretagne. On se bat depuis des années pour obtenir des financements pour aménager des retenues d'eau, contre la sécheresse et on n'y arrive pas non plus. On est monté plusieurs fois au créneau auprès du ministère, mais c'est ce qu'on appelle la régionalisation et chaque agence de l'eau définit ses priorités d'action." Une délégation de viticulteurs a été reçue ensuite par les services de la préfecture.