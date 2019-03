Bourges : un drone de près de vingt-cinq kilos

Bourges, France

RDM AG mesure 2,10 mètres de diamètre et pèse un peu moins de 25 kilos. Il a été conçu par une entreprise bordelaise (Reflet du Monde), créée par un ancien Berruyer. Deux drones de ce type seront commercialisés pour l'été dans le bordelais et peut-être à terme dans la région....

RDM AG est déjà construit en pré-série. © Radio France - Michel Benoit

L'intérêt de cette machine c'est de pouvoir épandre des produits en survolant les cultures sans les abîmer. Par exemple : épandre des graines de trèfle, un engrais vert, dès le mois d'Août dans les champs de maïs pour piéger les nitrates et éviter le lessivage des sols. On n'est plus obligé d'attendre la fin de la récolte et des conditions climatiques souvent plus difficiles en octobre.

Patrice Rosier, un ancien berruyer, créateur et responsable de l'entreprise reflet du Monde © Radio France - Michel Benoit

Ce gros drone emporte jusqu'à 15 kilos de produits. Il peut aussi être utilisé dans les vignes, précise Patrice Rosier, créateur et responsable de la société Reflet du Monde, qui conçoit cette machine depuis deux ans : " Dans la vigne, on utilise ce drone également pour du couvert végétal. Cela permet d'apporter des bienfaits pour le raisin. Et puis le drone peut intervenir facilement sur des terres abruptes comme les coteaux., là où c'est plus compliqué avec un tracteur."

Un trichogramme : une pastille contenant des larves de guêpes qui, une fois répandues dans les cultures de maïs, par drone, s'attaqueront à une chenille dévastatrice © Radio France - Michel Benoit

Ce drone peut également répandre des trichogrammes dans le maïs : ce sont des larves de guêpes qui détruisent une chenille dévastatrice : la pyrale. Deux drones traiteront 500 hectares dans le sud ouest cet été. L'autonomie du drone est d'un quart d'heure. Des machines de plus en plus robustes affirme Patrice Rosier : " On peut voler même par temps de pluie et avec des vents jusqu'à cinquante kilomètre/heure. Cela garantie des interventions rapides et efficaces." A travers cette présentation, la société espère convaincre notamment des coopératives en région Centre d'investir dans ce drone, comme c'est le cas dans le sud-ouest de la France.