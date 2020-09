Bourges : Un nouveau label pour les agriculteurs du Cher

La certification Hauve Valeur Environnementale vise à mettre en avant les efforts des agriculteurs pour produire mieux. La Charte HVE vient d'être signée dans le Cher où environ 200 exploitations sont déjà certifiées, notamment en viticulture et en arboriculture. Le but est de mieux valoriser les productions. Les agriculteurs qui visent ce label doivent s'engager sur des éléments bien tangibles. L'idée c'est un peu de pousser le concept d'agriculture raisonnée en ciblant des objectifs vraiment précis : " Il y a quatre grands critères, détaille Denis Jamet, agriculteur référent dans le Cher. La biodiversité, en élargissant l'assolement notamment; les produits phytosanitaires en répondant à des normes très précises. On prend aussi en compte des critères de fertilisation et des critères ayant trait à l'irrigation. C'est un boulot à la fois de rigueur et d'agronomie. Le travail de l'agriculteur devient encore plus technique. Ce label fait partie des bonnes idées pour apporter plus de valeur ajoutée sur nos exploitations."

Denis Jamet, agriculteur référent dans le Cher du label Haute Valeur Environnementale. © Radio France - Michel Benoit

L'exploitation de Quentin Pointereau ( à Lugny-Bourbonnais) est certifiée Haute valeur Environnementale : il consomme par exemple aujourd'hui 50 % de moins de produits phyto-sanitaires que la moyenne régionale. Pour cela, Quentin Pointereau est passé de quatre cultures par an à une dizaine : " Cela demande d'introduire beaucoup plus de légumineuses et de cultures de printemps. On alterne cultures de printemps et cultures d'hiver. Cela permet de réduire les herbicides mais aussi les fongicides et les herbicides. Sur mon exploitation on a introduit la culture du lin oléagineux, du millet, des pois chiches, des lentilles, des féveroles, du pois fourrager...C'est une autre logique et ça demande plus de travail."

Des agriculteurs et des responsables de filières intéressés dans le Cher par le label Haute Valeur Environnementale. © Radio France - Michel Benoit

Reste maintenant à créer les filières pour commercialiser à un bon prix, ces productions : " Sur les produits en lien direct avec le consommateur comme les lentilles, c'est assez simple analyse Denis Jamet. Il suffit d'apposer le logo sur le paquet, mais pour les produits transformés comme le blé, cela demandera une plus grande implication de toute la filière. Il faudra par exemple que le boulanger communique sur l'origine de sa farine." L'agriculteur remet en jeu sa certification haute valeur environnementale chaque année. Il est évalué par un cabinet indépendant.