Bourges : vous connaissez les ovinpiades ?

Une journée de sélection : trente-et-un jeunes en lice et deux finalistes retenus. Ils participeront aux épreuves nationales sur le salon de l'agriculture dans un mois Des épreuves théoriques mais aussi six épreuves pratiques comme le tri des moutons, ou encore le parage des ongles, peut-être l'atelier le plus compliqué : " On évalue la maitrise technique pour approcher et contenir les animaux " détaille l'une des juges. " On note les gestes et postures au moment de l'utilisation de la cage de retournement qui enserre le mouton durant la taille de ses ongles. On évalue la qualité de l'intervention sur les ongles long et le temps d'exécution. "

ⓘ Publicité

L'atelier de parage des ongles © Radio France - Michel Benoit

Interdiction de dépasser plus de huit minutes pour immobiliser l'animal et couper les ongles des quatre pattes. Pas évident pour Marie : " Non, ce n'est pas facile. J'avais jamais coupé les ongles avec la technique de la cage de retournement. D'habitude, on assoit le mouton et on se débrouille pour couper les ongles. Là, j'en suis à dix minutes et je n'ai fait que trois pattes ! "

Deux finalistes représenteront la région Centre-Val-de-Loire à Paris au salon de l'agriculture © Radio France - Michel Benoit

Paul est plus à l'aise. Il faut dire qu'il aide déjà son père sur l'élevage familial de moutons à Romorantin : " Je suis là pour apprendre, et découvrir des nouvelles techniques. C'est très intéressant. On apprend à manipuler les animaux sans les stresser, c'est très important. Je verrai, mais pourquoi pas reprendre l'élevage de mon père, même si c'est un peu compliqué à cause des dégâts qu'on subit sur nos récoltes à cause des sangliers. Il faut dire qu'on nourrit nos animaux avec notre propre production."

Qu'est-ce qu'ils vont bien me faire ? © Radio France - Michel Benoit

La filière ovine nécessite un investissement relativement réduit pour s'installer, c'est un atout, et les débouchés sont là : la France ne produit que la moitié de la viande de moutons qu'elle consomme et les ovins nettoient naturellement les sols en les fertilisant. Une bonne alternative aux désherbants chimiques qui séduit de plus en plus d'agriculteurs, comme production complémentaire sur leur exploitation.